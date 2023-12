Epic Games: Entscheidung im Rechtsstreit mit Google gefallen

Epic Games: Epischer „Sieg über Google“ und „Free Fortnite!”





Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus



— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 12, 2023

Imzwischen, bei dem der Publisher dem Suchmaschinen-Giganten vorwirft, gegen Kartellgesetze zu verstoßen, ist eine erste Entscheidung gefallen.So stimmte eine Jury jüngst zu, dass derund der Google Play Billing Service ein illegales Monopol darstellen. Die Entscheidung kommt rund drei Jahreund Google bei denvon Fortnite zu umgehen – was scharfe Konsequenzen zur Folge hatte.Sowohl ausals auch aus dem Google Play Store wurde Fortnite seinerzeit verbannt, was Epic dazu veranlasste,gegen die beiden Tech-Unternehmen einzureichen. Nun waren sich die Geschworenen einig: Google hält einebeim Vertrieb und der Abrechnung von Android-Apps inne. Doch nicht nur das: Auf den Märkten hätte man wettbewerbswidrig gehandelt und Epic so geschädigt, wie The Verge berichtet Während des Prozesses kamenans Licht, die belegen sollen, dass Google nicht alle Entwickler, die etwas über den hauseigenen App Store verkaufen, gleich behandeln würde. Einigen würdenangeboten werden – beispielsweise im Rahmen einer Initiative mit dem Namen "", bei der Google Mobilentwicklern, deren Absprung aus dem Play Store als wahrscheinlich galt, Investitionen unterbreitete. Auch ein möglicher Kauf von Anteilen an Epic Games stand seitens Googles wohl im Raum.In einer Erklärung des Spieleentwicklers und Publishers heißt es nun, das Urteil sei „ein Sieg für alle App-Entwickler und Verbraucher“. CEOschreibt derweil auf Twitter: „Sieg über Google! Nach vier Wochen ausführlicher Gerichtsverhandlungen haben die kalifornischen Geschworenen das Google Play-Monopol in allen Punkten verurteilt“ und „Die Arbeit des Gerichts an Abhilfemaßnahmen wird im Januar beginnen. Danke für die Unterstützung und das Vertrauen von allen! Free Fortnite!“.Wenig überraschend kündigte Google bereits an, daszu wollen. Immerhin steht der Ausgang des Verfahrens im Gegensatz zum Rechtsstreit zwischen Epic und Apple, den der Fortnite-Macher allerdings wie bereits erwähnt verlor, nachdem er jedoch auch nicht von einer Jury entschieden wurde. Damals mangelte es an Beweisen für die illegale Monopolstellungein.