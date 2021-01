CI Games: Große Pläne mit Lords of the Fallen 2 und der Sniper-Ghost-Warrior-Reihe

CI Games hat große Pläne mit der Sniper-Ghost-Warrior-Reihe und mit Lords of the Fallen 2 . Marek Tyminski (CEO des Studios) verriet, dass mittlerweile über elf Millionen Spiele aus der Sniper-Reihe (Sniper Ghost Warrior + Nachfolger + Contracts) verkauft wurden. "Die Franchise ist wichtig für uns. Wir haben viel von SGW3 gelernt und wir haben erfolgreich Sniper Ghost Warrior Contracts auf den Markt gebracht, das gerade die 1-Millionen-Verkäufe-Marke überschritten hat. Der nächste Teil, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 , wird bald weltweit veröffentlicht", teilte Tyminski via Pressemitteilung mit. Lords of the Fallen , das ursprünglich von Deck 13 ( The Surge ) entwickelt und von CI Games vertrieben wurde, hat sich mittlerweile über drei Millionen Mal verkauft. Lords of the Fallen 2 wird als "vollwertiger" Nachfolger beschrieben, der primär für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird. Es entsteht bei Hexworks mit zwei Hauptteams in Barcelona und Bukarest."Lords of the Fallen 2 ist unser größtes Projekt bei CI Games. Der Vorgänger war ein vollwertiges (...) Spiel und wir gehen das nächste [Spiel] mit einem noch größeren Projektumfang an. Die Fortsetzung wird die Franchise in Richtung Dark Fantasy bewegen und ein überarbeitetes und herausforderndes Kampfsystem bieten", meinte der Chef des Studios.Bei der Ankündigung vor einigen Jahren teilte CI Games mit, dass es sich um ein AA-Spiel handeln würde - vergleichbar mit größeren Titel von THQ Nordic (Darksiders 3), Focus Home Interactive (The Surge, Vampyr, A Plague Tale: Innocence), Remedy (Control) oder Dontnod (Twin Mirror). Seitdem sollen Anspruch und Umfang immens gewachsen sein. Das Spiel soll laut Tyminski gute Chancen haben, die Franchise nicht nur in der Soulsborne-/Souls-Community, sondern auch darüber hinaus populär zu machen. Es soll neben Sniper Ghost Warrior als langlebige Spiele-Reihe für CI Games etabliert werden."Unsere Strategie bei CI Games hat sich im Vergleich zu der, die wir für die Jahre 2017 bis 2019 hatten, deutlich verändert. Während Lords of the Fallen 2 ein Vollpreistitel ist, wird Sniper Ghost Warrior Contracts 2 im mittleren Preissegment bleiben. Wir schätzen, dass wir mit unseren zwei separaten Teams und unseren vielen externen Partnern auf der ganzen Welt an einer Mischung von Spielen arbeiten können", sagte Tyminski.CI Games beschäftigt aktuell mehr als 80 Mitarbeiter im Bereich der Spiele-Entwicklung. Die Teams werden auch "dynamisch" vergrößert. Das Unternehmen hat Anfang des Jahres erfolgreich über 6 Mio. Euro akquiriert (Kapitalerhöhung) und hat derzeit keine "nennenswerten Schulden" bei Finanzinstituten. Der aktuelle Cashflow aus kommenden Veröffentlichungen, älteren Spielen und die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Umsetzung der neuen Strategie eingesetzt werden. Den Aktienkurs konnte diese Mitteilung allerdings nicht beflügeln. Aktuell geht es mit der Aktie (Kategorie: Pennystock) abwärts