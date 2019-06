Uncharted: Drakes Schicksal: Verfilmung startet im Dezember 2020 in den US-Kinos - 4Players.de

Die seit Jahren verschobene und immer wieder neu in Angriff genommene Verfilmung von Uncharted nimmt langsam konkretere Züge an. Der Film soll laut The Hollywood Reporter am 18. Dezember 2020 in den USA in den Kinos anlaufen. Die Hauptrolle (Nathan Drake) wird Tom Holland übernehmen, der vor allem durch die Rolle des Spider-Man im Marvel Cinematic Universe bekannt sein dürfte. Aufgrund seines Alters kann davon ausgegangen werden, dass die Abenteuer des jungen Nathan Drake im Uncharted-Film erzählt werden.Nach dem Rückzug von Shawn Levy führt Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) die Regie. Der neueste Entwurf des Drehbuchs zur Adaption des Videospiels von Naughty Dog stammt von Jonathan Rosenberg und Mark Walker.Letztes aktuelles Video: Erweiterte Entwickler-Vorstellung Technik