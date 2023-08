Gothic: Beliebtes RPG kommt erstmalig auf eine Handheld-Konsole

Gothic kommt durch den Nintendo Switch Port erstmalig auf eine Handheld-Konsole

Der erste Teil des RPG-Klassikerserhält einen Port für die Nintendo Switch. Dort erscheint es dann unter dem Namen Gothic Classic, wie die Publisher THQ Nordic nun innerhalb eines Trailers ankündigen. Es soll sich nicht um ein Remaster oder Remake handeln, sondern um den originalen Code mit ein paar Anpassungen.Gothic 1 erschien ursprünglich im Jahrfür den PC und zählt bislang zu den beliebtesten RPGs aller Zeiten. Auch die Fortsetzung, die Ende 2002 erschien, erfreut sich großer Beliebtheit. Ein dritter Teil folgte 2006. Ein vierter Teil kam mit dem Titel Arcania, doch der Entwickler ist nicht mehr Piranha Bytes, sondern Spellbound Entertainment. Es erschien auch für Konsolen, aber nicht für die Switch.Ab demkönnt ihr den ersten Gothic-Teil auf der Nintendo Switch spielen. Es ist kein Remake, kommt aber mit einigen Anpassungen des originalen Codes daher. So haben die Entwickler beispielsweise Änderungen am AI, der Story, der Welt und den Texturen vorgenommen. Die vollständige Liste der Veränderungen von Gothic Classic findet ihr hier Der Großteil des RPGs bleibt aber bestehen: Ihr schlüpft in die Rolle eines Verurteilten, der in einer Strafkolonie für den König Erz abbauen muss. Dieser will Waffen herstellen, da ein Krieg herrscht. Um eines Tages zu entkommen, müsst ihr Allianzen schmieden, die euch die Flucht ermöglichen.Da Gothic 1 durch Haupt- und Nebenquest etwabietet, zählte es damals zu den größten aktuellen RPGs. Die Spielwelt ist dabei düster, wirkt rau und barbarisch. Grafisch galt das Spiel 2001 durchaus als fortschrittlich, nach heutigen Standards ist es das natürlich nicht mehr.Aktuell schwärmen RPG-Fans vom