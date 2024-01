Gothic: Die Zukunft von Piranha Bytes ist unklar, angeblich steht eine Schließung bevor

Piranha Bytes: Die aktuelle Lage

Laut Gerücht: Noch keine Entscheidung gefallen

Wird nach über 23 Jahren schon bald eines dergeschlossen? Aktuell kursieren zahlreiche Gerüchte um, die ein Aus des Essener Entwicklers vermuten. Publisher THQ Nordic vermeidet derweil jegliche Stellungnahme.Piranha Bytes ist seit 1997 im Geschäft tätig und hat sich mit drei verschiedenen Rollenspiel-Reihe einen Namen gemacht: In den Anfangsjahren wurde das Team mitbekannt, ehe man sich später erst der-Trilogie und danngewidmet hat.war jedoch nicht mehr von großem Erfolg gekrönt und nun könnte Piranha Bytes möglicherweisedes angeschlagenen Konzerns Embracer zum Opfer fallen.Grund für die Befürchtungen zahlreicher Fans, dass das Aus von Piranha Bytes eventuell bevorsteht, sind gleich. Zum einen ist da die Webseite des Entwicklerstudios, die aktuell nur noch das Logo und das Impressum beheimatet. Alle anderen Inhalte sind. Darüber hinaus wird auf dem YouTube-Kanal des Studios das Format PBTV, das in der Vergangenheit regelmäßig ausgestrahlt wurde, nicht fortgesetzt. Die letzte Episode ist im November erschienen, in der Studio-Chef Björn Pankratz noch zu Worte gegeben hat, dass man sich hoffentlich in der nächsten Woche wiedersehen wird.Der Twitter-Account von Piranha Bytes ist derweil noch aktiv. Allerdings werden dort lediglich Werbeposts für Elex 2 abgesetzt oder besonders tolle Screenshots von Community-Mitgliedern gewürdigt. Auf Kommentare wird hingegen nicht reagiert, es herrschtzu den aktuellen Gerüchten.Und dann ist da noch die Sache mit der Spieleförderung. Schon seit längerem wissen wir, dass Piranha Bytes beim Bund einezugesichert bekommen hat – insgesamt rund 3,2 Millionen Euro für ein Projekt namens WIKI 6. Dahinter verbirgt sich mutmaßlich, aber zwischenzeitlich ist der Eintrag auf der Webseite des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz verschwunden.Mittlerweile ist das Projekt wieder aufgetaucht , heißt nun aber Currywurst (Arbeitstitel). Die Zahlen und der grobe Inhalt sind jedoch mit WIKI 6 identisch.Neue Informationen liefern die Kollegen vom Games-Podcast The Pod in einer Spezialausgabe. Darin heißt es, dass man bereitswissen würde, dass über eine Schließung von Piranha Bytes nachgedacht wird. Zuvor wollte sich THQ Nordic allerdings um einen Verkauf bemühen, allerdings ist der Publisher wohl nicht erfolgreich gewesen.Nach einer Phase der Kurzarbeit soll einigen Mitarbeitern gekündigt worden sein. Der Studio-Chef und langjährige Creative Directorsoll ebenfalls bereits gegangen sein. Im Job-Netzwerk LinkedIn gibt dieser jedoch weiterhin an, bei Piranha Bytes zu arbeiten. Das Profil weckt allerdings den Eindruck, dass dieses nicht unbedingt auf dem neuesten Stand ist, unter anderem ist bei aktuellen Projekten noch das erste Elex angegeben.Dassoll indes noch nicht endgültig besiegelt worden sein. Aktuell suche THQ Nordic, die fest zur Embracer Group gehören, nach einer Lösung für das restliche Team. Allerdings könnte es sein, dass bei Piranha Bytes schon in absehbarer Zeit die Tür für immer ins Schloss fällt – wie zuvor schon bei den