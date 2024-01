Gothic: Erstes Statement der Entwickler nach Gerüchten um Studioschließung

Piranha Bytes: Das Statement des Studios

Seit Anfang des Jahres gibt es in der deutschen Videospielbranche vor allem ein Thema:Die Anzeichen haben sich zuletzt verdichtet, aber ein offizielles Wort gab es nicht. Bis jetzt, denn nunsich das Essener Studio selbst zur aktuellen Lage.Dass es um die-,- und-Macher nicht gut bestellt ist, dürfte angesichts der zuletzt aufgetauchten Gerüchte kaum noch überraschen. In einerbestätigt das Team nun direkt die aktuell, aber äußert auch Hoffnung, dass noch lange nicht das letzte Wort gesprochen sei."Liebe Fans, ja, es stimmt. Wir, Piranha Bytes, sind in einer schwierigen Lage", heißt es seit heute auf dem Twitter-Account des bekannten deutschen Rollenspielstudios. Trotzdem sollen Fans noch, denn die Essener sind zuversichtlich, eine Lösung zu finden. "Schreibt uns noch nicht ab!", heißt es treffenderweise formuliert. Es ist ein positives Zeichen, allerdings wird der kommende Weg keineswegs einfach.Zwar werden in dem Statement keine Details bezüglich der aktuellen Lage offenbart, allerdings das eine oder andere Gerücht indirekt bestätigt. Demnach arbeite das Team "mit ganzer Kraft" daran, einenfür ein zukünftiges Projekt zu finden. "Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass uns dies gelingen wird. An Ideen und kreativen Köpfen mangelt es nicht!", wie es weiter heißt. Piranha Bytes wolle "zusammenstehen, egal was kommt".Auch die Spekulationen der letzten Tage haben bereits eine solche Möglichkeit in Betracht gezogen. Demnach planen THQ Nordic und die Embracer Group, die Eigentümer von Piranha Bytes, das Studio an ein anderes Unternehmen. Ob dies klappt, bleibt jedoch weiterhin abzuwarten.Laut Piranha Bytes wird man sich melden, "sobald es was zu berichten gibt". Darüber hinaus bedankt sich das Team für die. Zur Situation des langjährigen Studio-Chefs und Creative Director Björn Pankratz gibt es derweil keine Neuigkeiten. Dieser soll jedoch laut der