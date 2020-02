Daedalic Entertainment : Schwaches Quartal macht Restrukturierung erforderlich; Wertminderung vorgenommen

Seppel21 schrieb am 08.02.2020 um 17:03 Uhr

Das demnächst bei GOG und steam erscheinende The Suicide of Rachel Foster wird ebenfalls von Daedalic gepublished.



Eine traurige Entwicklung. Das kurze Wiederaufleben des Adventuregenres ist leider schon wieder vorbei. Die meisten grösseren Studios wie eben Daedalic, Deck 13 oder KingArt Games haben sich dem Genre abgewandt, und produzieren jetzt anderes, für mich total uninteressantes Zeugs. Telltale hat ja früher auch mal echte Adventures produziert, bis sie dann auf den Trichter mit diesen blöden interaktiven Quicktime-Geschichten kamen. Und von Erfolg war das auch nicht gekrönt.

Echt schlimm, weil ich gute point and click Adventures echt zu schätzen weiss.