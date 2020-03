Guild Wars 2: Dritte Erweiterung in Entwicklung; Ausblick auf die nächsten Inhalte

"Feste: Auf 'Stahl und Feuer' folgt das Super Adventure Festival, in dessen Zuge Moto erneut die Super Adventure Box in Rata Sum eröffnet und alle springenden und Sphären sammelnden Helden willkommen heißt. Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, richten wir wieder das Drachen-Gepolter zur Feier eurer Siege über die Alt-Drachen aus. Freut euch auf Hologramm-Kampf-Herausforderungen, Feuerwerk, Rennen und Leckereien. Beide Feste umfassen traditionelle Aktivitäten, jährliche Erfolge sowie neue Belohnungen.

Lebendige Welt: Nach dem Super Adventure Festival erwartet euch ein großes Release: die dritte Episode von Die Eisbrut-Saga. In dieser Episode nehmt ihr eine Auszeit von der bitteren Kälte. Bangars Kriegsmaschine ist aus den Fernen Zittergipfeln weiter nach Westen in die dichten Wälder der Waldkaskaden vorgedrungen – ein Gebiet, das an den wunderschönen Pazifischen Nordwesten angelehnt ist, den ArenaNet sein Zuhause nennt. Der Fokus der Umgebung der Episode liegt auf der Eroberung und Verteidigung von Territorien auf einer PvE-Karte. Ähnlich wie im WvW können Spieler mithilfe von Zielen Feinde zurückschlagen, bekannte Widersacher besiegen und ihre Chance auf Belohnungen maximieren. Ihr könnt euch zudem auf eine neue Angriffsmission begeben, bei der ihr Gameplay-Mechaniken auf neue Art und Weise erlebt.

Systeme: Beweist nächste Woche, am 17. März, eure Kraft, wo alle Zeugen von ihr werden können: Stellt im PvP das legendäre Amulett 'Transzendenz' und im WvW den legendären Ring 'Zusammenfluss' her. Spieler der Wettkampfmodi können sich zudem auf das Turnier der Legenden freuen, das gegen Anfang des Sommers zurückkehrt. Wir haben vor, einige der PvE-Bonus-Events aus 2019 erneut zu veranstalten und ein neues Event einzuführen."

Bei ArenaNet wird an der dritten Erweiterung für Guild Wars 2 gearbeitet. Nach Guild Wars 2: Heart of Thorns und Guild Wars 2: Path of Fire dreht sich das dritte Add-on wohl um einen "fernöstlichen" Schauplatz, diese Vermutung legt jedenfalls die erste Konzeptgrafik nahe (siehe Titelbild)."Eine dritte Erweiterung von Guild Wars 2 befindet sich in der Entwicklung. Das Team arbeitet unermüdlich an der Erweiterung und es ist noch viel zu früh, um über Einzelheiten wie Features, die Geschichte, das Release-Datum oder den Entwicklungszeitrahmen zu sprechen. Es bleibt also vorerst bei dieser Information, bis wir soweit sind, weitere Details enthüllen zu können. Wenn es so weit ist, werdet ihr es auf jeden Fall erfahren", schreiben die Entwickler auf der offiziellen Website Für das zweite Quartal 2020 (April bis Juni) stehen folgende Events in dem Online-Rollenspiel an: