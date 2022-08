Guild Wars 2: Release der Steam-Version schon morgen

Guild Wars 2 ab morgen kostenlos auf Steam: Account-Transfer nicht möglich

Mit Guild Wars 2 feiert eines der populärsten MMORPGs der letzten Jahre morgen endlich sein Release auf Steam. Knapp zehn Jahre lang dauerte es, ehe die Entwickler sich dazu durchringen konnten.Nun, am 23. August um 21 Uhr unserer Zeit, ist es so weit. Schon am 28. August 2012 debütierte Guild Wars 2 mit seiner ersten Veröffentlichung, es folgten diverse Erweiterungen in den vergangenen Jahren.Wenn ihr euch schon immer für Guild Wars 2 interessiert habt, dürfte euch die Nachricht freuen, dass keine weiteren Kosten für euch beim Reinschnuppern über die Steam-Version entstehen. Das Grundspiel ist kostenlos, lediglich für die Erweiterungen müsst ihr löhnen. Diese gibt es im Zuge einer Complete Edition allerdings gebündelt zu einem Preis von 100 Euro und beeinhaltet alle zusätzlichen Content-Updates, die sich auf die folgenden belaufen:Leider gibt es allerdings auch eine schlechte Nachricht zu verkünden: Seid ihr ein alter Hase, der bereits unzählige Stunden in seinen Guild Wars 2-Fortschritt investiert hat, so könnt ihr diesen bei einem Umzug auf die Steam-Version nicht mitnehmen. So fangt ihr also ganz von vorne an, was gerade in einem MMORPG schmerzhaft sein kann.Dennoch sollen sowohl Steam-Spieler als auch Guild Wars 2-Veteranen der ursprünglichen Version auf denselben Servern zusammenspielen können. Ob sich das etwas in die Jahre gekommene MMORPG noch immer lohnt, verraten wir euch mit der Hilfe unseres ausführlichen Tests zu Guild Wars 2 . Und für Genre-Begeisterte haben wir auch noch etwas anderes: Mit Soulframe kündigten die Warframe-Macher jüngst ein neues Fantasy-Multiplayer-Rollenspiel an, welches die Beziehung zwischen Mensch und Natur in den Vordergrund stellen soll.