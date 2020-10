Skies of Arcadia: 20-jähriges Jubiläum: Remaster, Remake oder Fortsetzung liegt ganz bei Sega

Happy 20th Anniversary of SoA! I know that many guys want HD remaster or sequel, but unfortunately it depends on SEGA and I'm not working for SoA related games. But, I've been working something related to SoA. It may be a small change, but not zero. WE are changing something. pic.twitter.com/To4K2Aq3cA



— 蛭田健司 Kenji Hiruta (@k_h00) October 4, 2020

Das Rollenspiel Skies of Arcadia konnte im Jahr 2000 auf Dreamcast begeistern und sich eine Fanbasis aufbauen, die selbst heute noch von den Abenteuern mit den "Luftschiff-Piraten" schwärmt. Gerade jetzt, zum 20-jährigen Jubiläum, wird die Frage wieder etwas lauter, wie es um ein mögliches Remaster, ein Remake oder gar eine Fortsetzung bestellt ist.Eine Mischung aus Antwort und Wunsch präsentierte laut DualShockers jetzt Kenji Hiruta auf Twitter, einer der Mitentwickler von Skies of Arcadia. Demnach liegt es alleine in den Händen von Sega, ob es eine Chance für ein Comeback des kultigen Rollenspiels gibt, auf das viele Fans (und er selbst) hoffen.Hiruta schreibt außerdem, dass er gerade selbst an etwas arbeite, was im Zusammenhang mit Skies of Arcadia stehe. Details wollte er noch nicht nennen, bezeichnet das Projekt aber als "kleine Veränderung", die dazu beitragen könnte, dass sich auch beim Thema Fortsetzung oder Remaster etwas bewegt.In unserem Test wurde Skies of Arcadia damals übrigens bei einer Wertung von 92% mit dem Platin-Award ausgezeichnet.