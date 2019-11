Crytek: Neon Noir: Hardware-unabhängige Raytracing-Tech-Demo als Benchmark zum Download - 4Players.de

Im März 2019 hatte Crytek ein Tech-Demo-Video veröffentlicht, in dem Hardware- und API-unabhängige Raytracing-Reflexionen in Echtzeit demonstriert wurden. Der Hersteller versprach Raytracing auf den "meisten Mainstream-Grafikprozessoren von AMD und nVidia". Die "Neon Noir" betitelte Tech-Demo ist mittlerweile als eigenständiges Benchmark-Programm zum (kostenlosen) Download veröffentlicht worden. Den Download findet ihr hier (ca. 4,35 GB).Neon Noir wurde auf einer speziell angepassten Version der Cryengine 5.5 entwickelt. Die experimentelle Raytracing-Funktion basiert auf der "Total-Illumination-Funktion" der Engine. Die Unterstützung soll im nächsten Jahr in die Engine integriert werden - optimiert für die Verwendung mit den neuesten Grafikkarten aller Hersteller und für die Unterstützung von mehreren APIs wie Vulkan und DX12.Die Demo "Neon Noir" zeigt Echtzeit-Raytracing-Reflexionen und Lichtbrechungen in einer futuristischen Stadt. "Die Neonlichter werden in den Pfützen unter ihnen reflektiert, flackende Straßenlampen werden von nassen Oberflächen reflektiert und Fenster reflektieren exakt die ihnen gegenüberliegende Szene", schreibt Crytek.