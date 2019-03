Borderlands: Kommt als visuell aufgepeppte GOTY-Edition für PC und Konsolen - 4Players.de

Gearbox Software und 2K Games haben auf der PAX East im Rahmen einer Präsentation eine Game-of-the-Year-Edition (GOTY) des allerersten Borderlands angekündigt, das ursprünglich 2009 veröffentlicht wurde. Sie erscheint bereits in der nächsten Woche - genauer gesagt am 3. April - für PC, PS4 und Xbox One. Neben dem Hauptspiel umfasst sie auch alle vier Add-On-Packs sowie diverse technische und inhaltliche Verbesserungen.In der Pressemitteilung heißt es:"Mit brandneuen Waffen, erheblichen visuellen Verbesserungen, allgemeinen Verbesserungen für ein besseres Spielerlebnis, allen vier Add-On-Packs und mehr kommt Borderlands: Game of the Year Edition als brandneue, ultimative Ausgabe des 2009 veröffentlichten Ego-Shooter-Rollenspiel-Hybriden Borderlands zum allerersten Mal für die aktuelle Konsolengeneration."Letztes aktuelles Video: Game of the Year Edition 2019