Borderlands: Überarbeitete Game of the Year Edition für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC) Screenshot - Borderlands (PC)

2K Games und Gearbox Software haben heute nicht nur den Veröffentlichungstermin von Borderlands 3 angekündigt ( wir berichteten ), sondern auch die Borderlands: Game of the Year Edition veröffentlicht. Die Game of the Year Edition des Shooter-Looters aus dem Jahr 2009 kostet 29,99 Euro auf PC PlayStation 4 und Xbox One . Das Spiel feiert auf der PS4 und der Xbox One seine Premiere.Die Game of the Year Edition bietet sechs neue legendäre Waffen, diverse Grafik-Verbesserungen (Beleuchtung, Texturen, Charakter-Modelle), 4K- und HDR-Unterstützung auf PS4 Pro sowie Xbox One X und die vier Download-Erweiterungen (The Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxxi's Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx und Claptrap's Robot Revolution). Darüber hinaus haben die Entwickler einige Verbesserungen am eigentlichen Spiel vorgenommen. Neben einer Mini-Karte à la Borderlands 2 und einem zugänglicheren Inventar (Item-Einstufung als "Junk") werden Gegenstände wie Munition, Geld und Health-Pakete automatisch aufgenommen. Der Endboss soll nun eine größere Herausforderung darstellen. Das SHiFT-Belohnungsprogramm wurde ebenfalls in das Spiel integriert.Besitzer der PC-Version von Borderlands (auf Steam ) erhalten die Verbesserungen bzw. das Upgrade auf die Game of the Year Edition kostenlos.Letztes aktuelles Video: Game of the Year Edition 2019