Borderlands: GOTY-Remaster bereitet Probleme beim Online-Koop - 4Players.de

Aktuell haben offenbar viele Nutzer mit Problemen zu kämpfen, wenn sie im Online-Koop bei der Neuauflage von Borderlands gemeinsam losziehen wollen. Wie VG 247 in Anlehnung auf Threads bei Reddit und im offiziellen Forum schreibt, erweist sich bereits das Aufsetzen einer Session als Herausforderung und es kommt zu Fehlern. Andere Nutzer schreiben auch davon, dass sie Sitzungen von Freunden nicht beitreten können.Typische Fehlerbehebungen wie Portfreigaben scheinen in diesem Fall nicht zu funktionieren und es handelt sich offenbar doch um ein größeres Problem. Ein Moderator räumt im offiziellen Forum daher ein, dass Gearbox Software bereits das Problem kennt und an einer Lösung arbeitet. Bis dahin sind Betroffene aufgerufen, sich mit einem Ticket an den Support zu wenden , damit man der Ursache schneller auf den Grund gehen kann.Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich 360 vs Xbox One