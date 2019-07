Borderlands: Am Wochenende kostenlos auf Steam spielbar - 4Players.de

GRAFIKPRACHT: Mit verbesserten Charaktermodellen, Umgebungen, Waffen und Texturen sieht Borderlands auf einem 4K-Display so gut aus wie nie zuvor.

NEUE WAFFEN: Es gab bereits unzählbar viele und wir haben noch welche draufgelegt.

NEUE CHARAKTERKÖPFE: So schön, wie deine Mama dich findet.

NEUE GOLDENE KISTEN UND SCHLÜSSEL: Mehr Beute!

UND MEHR!

Gearbox will seine Kunden offenbar schon einmal auf den Release von Borderlands 3 (am 13. September) einstimmen - und zwar mit einem Kostenlos-Wochenende von Teil 1. Borderlands - Game of the Year Enhanced ist am Wochenende auf Steam kostenlos spielbar. Die Aktion ist bereits gestartet und endet am 22. Juni. Die Seite im Steam-Store erläutert:Betritt die firmeneigene kleine Stadt namens Jakobs Cove und setze den Gerüchten über wandelnde ""Untote"" ein Ende. Neue Bereiche, neue Missionen, neue Gegner. Meine Güte!Feiere die Eröffnung von Marcus' Bank, indem du dich Hunderten von Gegnern in der einzigen kompetitiven Arena weit und breit stellst, die du entweder als Berühmtheit verlässt ... oder überhaupt nicht.Du willst mehr Borderlands-Story und Beute als du dir überhaupt vorstellen kannst, was du damit machen sollst? Dazu neue Waffen, Missionen, Fahrzeuge und mehr!Dieses destruktive Abenteuer lädt dich ein zu einem Kampf gegen eine bösartige neue Bedrohung, einen Aufstand deiner ehemaligen Freunde, der Claptraps."