Borderlands: Schwedische Embracer Group überlegt Entwicklerstudio Gearbox zu verkaufen

Borderlands: Entwicklerstudio Gearbox Software wechselt vermutlich bald den Besitzer

Auch derscheint von dem geplanten Restrukturierungsprogramm der schwedischennicht verschont zu bleiben. Das Unternehmen erwägt derzeit offenbar,in naher Zukunft zu verkaufen.Erst kürzlich, das für die bekannte-Reihe verantwortlich war. Im Fall von Gearbox Software ist das Studio zwar nicht durch einebedroht, aber es wird sich wohl bald nicht mehr im Besitz der Embracer Group befinden.Erst 2021 wurde Gearbox Software fürvon der schwedischen Embracer Group übernommen, im selben Jahr wurden auch Studios wie, verantwortlich für, odergekauft. Während es also vor zwei Jahren noch recht gut um das Unternehmen stand und neben den genannten insgesamt rundin seinen Besitz übergingen, sieht es in diesem Jahr ganz anders aus. Wie Eurogamer berichtet, plant Embracer in Kürze den Verkauf des Borderlands-Entwicklerstudios.Um die Möglichkeiten der Veräußerung zu evaluieren, arbeitet das Unternehmen derzeit offenbar mit den Investmentbanken Goldman Sachs und Aream & Co zusammen. Zudem scheint es bereitsfür die Übernahme von Gearbox Software zu geben, allerdings ist bisher nicht bekannt, um wen es sich dabei handelt. Der Aktienkurs der Embracer Group hat sich seit dem Bekanntwerden des möglichen Verkaufs bereits positiv entwickelt, was ihn wohl noch sicherer erscheinen lässt.Für das kommende Jahr plant Gearbox Software auch als Publisher Spiele wieoderzu veröffentlichen. Auch “zukünftige Erlebnisse” imsind laut CEO Randy Pitchford geplant, was nach dem Erfolg vonnicht anders zu erwarten war. Vermutlich wird dies allerdings nicht die letzte große Veränderung innerhalb des schwedischen Unternehmens sein. Erst vor kurzem wurde Techland von Tencent übernommen, wenig später führte man in Dying Light 2 Mikrotransaktionen ein , die auf Steam für ein regelrechtes Review-Bombing sorgten.