Borderlands: Nachfolger und Fortsetzung von Tiny Tina's Wonderlands offenbar in Arbeit

Borderlands: Offenbar zwei große Fortsetzungen in Planung

Fans vondürfen sich freuen, denn diewird offenbar in großem Stil. Zumindest geht das aus dem LinkedIn-Profil eines ehemaligen Gearbox-Entwicklers hervor, der gleich zwei bisher nicht bestätigtein seinem Lebenslauf aufgelistet hat.Das Borderlands-Franchise hat sich in den letzten Jahren zweigeteilt: 2019 erschien mitder bislang letzte Hauptteil der Reihe, welcher euch wieder alleine oder im Koop auf Lootjagd schickte. 2022 folgte mitein Ableger, der eine Art Nachfolger zum einstigen-DLCwar und deutlich Fantasy-lastiger ausfiel. Ein Experiment, an dem man wohl weiterhin festhält.Das jedenfalls verrät das LinkedIn-Profil eines ehemaligen Mitarbeiters von Lost Boys Interactive, einer Tochterfirma von Gearbox Software, die aber unabhängig agiert. Dieser erwähnt in seinem Lebenslauf, so der Reddit-Nutzer Kekankok , dass er als Studio Technical Director über 66 Mitarbeiter wachte, sowie unter anderem an der Entwicklung vonundbeteiligt war. Darüber hinaus habe er auch noch an weiteren Marken von Publisher 2K Games und sogar an Amazonsgearbeitet. Auch ein neuesauf Basis der UE4 findet eine Erwähnung.Ob die besagte Person tatsächlich bei Lost Boys Interactive gearbeitet hat, lässt sich jedoch anhand des LinkedIn-Profils nicht nachweisen. Selbiges gilt für die von ihm angegebenen Projekte, die seitens Gearbox bislangworden sind. Allzu überraschend dürfte es aber nicht sein, sollte das Studio an Fortsetzungen seiner erfolgreichsten Spiele arbeiten.Immerhin hat sich Borderlands 3 laut Publisher 2K mittlerweileweltweit verkauft . Tiny Tina's Wonderlands habe wiederum die Erwartungen des Entwicklerstudios übertroffen, wie seinerzeit Firmenchef Randy Pitchford in einem Investorenmeeting offenbarte . In beiden Fällen sind Sequels also sehr wohl denkbar, wenn auch bislang nicht angekündigt.Eventuell könnte sich das aber schon in naher Zukunft ändern.bei der es gewohntermaßen auch immer wieder zu großen Neuankündigungen kommt.