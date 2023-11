Borderlands: Pandora's Box Collection - USK liefert Hinweis auf mögliche Nintendo Switch-Umsetzung

Kommt die Borderlands Collection: Pandora‘s Box auf die Switch? Alterseinstufung der USK macht Hoffnung





Borderlands Collection: Pandora's Box for Nintendo Switch has been rated by Germany's software rating organization USK.#Borderlands #BorderlandsSwitch pic.twitter.com/EN2cYo47vU



— Kurakasis (@Kurakasis) November 24, 2023

Während es dieaktuell nur für ausgewählte Plattformen, namentlich den PC, die PlayStation- sowie für die Xbox-Konsolen gibt, deutet ein frischer Hinweis nun darauf hin, dass sich künftig auch-Spieler über eine Umsetzung freuen könnten.Für Nintendos Handheld-Hybriden wurde erst jüngst der dritte Teil der beliebten Looter-Shooter-Reihe,, doch Fans der Reihe dürften schon bald frisches Futter vorgesetzt bekommen –wie es die jüngste Einschätzung derzumindest vermuten lässt.Ursprünglich wurde die Borderlands Collection: Pandora’s Box bereits vor einigen Monaten, genau genommen imdiesen Jahres von der USK, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die sich hierzulande mit der Alterseinstufung von Videospielen beschäftigt, mit einer Freigabe für Spielerbewertet. Der genannte Grund beläuft sich auf das einfache Schlagwort „Gewalt“, interessanter jedoch die angegebene Plattform unter dem Titel: Die Nintendo Switch.Über Reddit und die sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht erst jetzt, obwohl die Einstufung der USK wie schon erwähnt bereitserfolgt sein soll. Im Nintendo eShop ist von der Borderlands Collection allerdings nach wie vorzu finden – auf den im Oktober veröffentlichten Port für Borderlands 3 warteten Switch-Besitzer immerhin ganze, nachdem auch dieser zunächst nur auf anderen Plattformen veröffentlicht wurde.Sollte die Pandora’s Box nicht in ihrembeschnitten werden, dürfte sie, ganz wie auf anderen Plattformen auch, ein dickgeschnürtes Paket aus jedem Ableger, den die Serie bislang hervorgebracht hat, bereithalten – ausgenommen des jüngsten Spin-offs,. Borderlands 1,, das, Teil 3 sowie Tales from the Borderlands und New Tales from the Borderlands. Obendrein dürften auch die dazugehörigen DLCs im Bundle zu finden sein.Ihren Inhalten entsprechend kommt die Borderlands Collection: Pandora’s Box auch mit einemdaher: Gute 150 Euro zahlt ihr für die Sammlung, sollte sie nicht gerade dank eines Angebots deutlich reduziert sein. Dazu, wie es um diesteht, gibt es aber ebenfalls ein paar neue Infos: Zuletzt lieferte ein ehemaliger Entwickler einenwerden soll.Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich 360 vs Xbox One