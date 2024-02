Borderlands: Gearbox-Gründer deutet Arbeit an Teil 4 an

Borderlands: Wird Teil 4 Gearbox' "größtes Ding"?





Pandora's savior, or its biggest threat?



Face Handsome Jack in Borderlands 2! pic.twitter.com/PuXNKOnp7M



— Borderlands (@Borderlands) February 13, 2024

Der Trailer zum im August anlaufenden-Film ist letzte Woche erschienen und sorgt natürlich für Diskussionen. In diesem Fahrwasser ließ es sich, Gründer von Borderlands-Entwicklerstudio, jedoch nicht nehmen, über künftige Spieleprojekte zu plaudern.Oder vielmehr: Etwas Großes anzukündigen. Über Namen und Titel – wie zum Beispiel Borderlands 4 – wollte er nicht reden, aber in einem solchen Rahmen Arbeiten an einem Spiel zu bestätigen lässt natürlichheiß laufen. Zumal es noch andere Hinweise zu geben scheint.In einem Interview zummit IGN sagte Pitchford jedenfalls: „Wir haben zwar noch nichts davon angekündigt, aber natürlich arbeiten wir da an etwas. Ich weiß, was wir tun und – heilige Scheiße – es ist das größte Ding, das wir jemals gemacht haben. Ich kann es nicht erwarten, aber noch ist nicht die Zeit dafür..“Reichlich kryptisch. Und vor allem reichlich viele Worte, um zu sagen, dass man eigentlich nichts sagen kann (oder will). Scheinbar wurde Pitchford nicht einmal– der Interviewer wollte lediglich wissen, was sein liebster Teil der Serie ist. Aber so kann man auch Gerüchte anheizen.Gleichzeitig wurde in den vergangenen Tagen vor der Veröffentlichung des Film-Trailers auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Borderlands ordentlich Content zu früheren Teilen der Reihe gepostet, unter anderemaus Borderlands undOb es nur eine Zuarbeit für den Trailer war oder ob wirklich mehr dahintersteckt? In den Tagen oder Wochen nach Trailer-Releaseund ein weiteres Borderlands-Spiel anzukündigen, wäre jedenfalls nicht unlogisch. Zudem wurde, in dem die Entwicklung von Borderlands 4 sowie einem Nachfolger vongelistet waren; auch steht Ende März die Videospiel-Ausstellung PAX East in Boston an, auf der 2019angekündigt wurde.