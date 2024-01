Empire: Total War: Steam-Screenshot im Attack on Titan-Anime entdeckt

Total War: Empire: Steam-Screenshot wird in Attack on Titan zum historischen Gemälde umfunktioniert

zählt zu den wohl populärsten Animes der vergangenen Jahrzehnte und erst zum Ende des vergangenen Jahres fesselte die finale Folge der letzten Staffel ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Was bisher aber wohl kaum jemandem aufgefallen sein dürfte: Auchschaffte es in den Animations-Hit.Eigentlich dreht sich die Story, die auf der ebenso beliebten Mangareihedes japanischen Mangakabasiert, um menschenfressende, zerstörungswütige und zumeist nackt auftretende Riesen, die das Schicksal der Menschheit bedrohen. Die Frage danach, welcher Zusammenhang zwischen dem Total War: Empire, einem, und Attack on Titan besteht, ist also durchaus berechtigt.Darüber, was, das Animationsstudio, welches für die letzten Staffeln von Attack on Titan verantwortlich war, genau dazu bewegt hat, fürzu sorgen, lässt sich nur spekulieren. Feststeht derweil aber, dass man in einerder vierten Staffel einengenommen hat, diesen noch einmal durch einen Weichzeichner gejagt zu haben scheint, nur um ihn dann später im Hintergrund als historisches Gemälde in einen prunkvollen Bilderrahmen zu klatschen.Auf dem Bild sind zweizu sehen, deren Ähnlichkeit mit denen auf dem Screenshot aus Total War kaum leugnen lässt. Und als wäre das nicht schon genug, handelt es sich auch noch ausgerechnet um den, den man zu sehen bekommt, wenn man die Shop-Seite des Strategiespiels auf Steam besucht . Etwas weniger witzig wird es, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Diein den japanischen Animationsstudios, speziell bei Mappa, gelten als hart – so wundert es also wenig, dass der verantwortliche Mitarbeiter womöglich aus Zeitdruck die Abkürzung über den Steam-Screenshot genommen haben könnte, anstatt mal eben ein eigenes Kunstwerk im Stil der Renaissance aus seinem Ärmel zu schütteln.oder andere Elemente der Popkultur findet man in Animes in der Regel häufiger, allerdings sind diese dann entweder offensichtlich, oder wesentlich besser versteckt, dass sie sich nur von den Augen eines Kenners entdecken lassen. Ein Beispiel dafür findet sich im Isekai The Eminence of Shadow: Hier benötigten die Zeichner einen Bahnhof, also wurde jener kurzerhand derin Melbourne nachempfunden. Die Praxis ist also gar nicht unüblich, dass sich jedoch so offensichtlich an einem Screenshot aus einem Videospiel bedient wird aber eher schon.Ganz generell scheint aber nicht nur das Attack on Titan-Studio auf den Geschmack gekommen zu sein, sich etwas stärker von den Werken anderer kreativer Köpfe – sei es aus der Animations- oder der Videospielbranche –zu lassen. In den vergangenen Tagen erlebte ein Open World-Survival-Titel, der im Grunde an einerinnert, einen regelrechten Hype. Die Rede ist natürlich vonder Pokémon Company auf den Plan rief.