Silent Hill 2: Angeblich erste Bilder zum Remake aufgetaucht

Neuauflage könnte PC- und PS5-Spielern zeitweise vorbehalten sein

Schon seit Monaten halten sich die Gerüchte über ein mögliches Silent Hill 2-Remake. Aus diesem sind nun angeblich erste Bilder aufgetaucht, die aus der frühen Entwicklungsphase stammen sollen.Davon, dass der Horror-Klassiker aus dem Jahre 2001 eine Neuauflage bekommen soll, ist bereits seit Längerem die Rede. Vieles deutet darauf hin, dass sich das polnische Entwicklerstudio Team Bloober des Projektes angenommen hätte. Damals erschien der Titel für die PlayStation 2 und auch das Silent Hill 2-Remake könnte, zumindest vorerst, exklusiv für die Sony-Konsolen erscheinen.Das vorgebliche Bildmaterial aus dem Silent Hill 2-Remake, das eher schaurig als schön anmutet, sieht dabei ohnehin alles andere als offiziell aus. Statt hochauflösender Gameplay-Szenen bekommen wir ein paar qualitativ minderwertige Miniatur-Screenshots zu sehen.Diese zeigen James Sunderland in unterschiedlichen finsteren Gängen und Räumen, teilweise mit einem Schläger bewaffnet. Wir blicken über seine Schulter auf einen verlassenen Bürotisch, in einem anderen Bild steht ihm sogar eine gruselige Gestalt gegenüber, die wie eine der Krankenschwestern des Brookhaven Hospital wirkt. Der bekanntere Leaker Dusk Golem ist sich sicher, dass es sich bei den Bildern zwar um echtes Material der Entwickler handelt, dieses jedoch aus einem sehr frühen Entwicklungsstand gerissen wurde.So erklärt er: „Sie [die Bilder, Anm. d. Red.] sind echt, aber sie sind noch nicht einmal in der Nähe des Endprodukts. Sie stammen aus einer internen Pitch-Demo von Bloober, bevor sie grünes Licht bekamen. Es handelt sich also buchstäblich um einen Proof-of-Concept ohne Budget und nicht um ein endgültiges Produkt, das sollte man im Hinterkopf behalten. Von allem, was hätte durchsickern können, ist dies nicht das, wie das endgültige Spiel aussieht“. Konami hält sich währenddessen mit konkreten Informationen oder gar einer Bestätigung zurück.Laut VGC könnte das Silent Hill 2-Remake Gerüchten zufolge vorerst zeitexklusiv für die PlayStation-Konsolen sowie dem Computer, erscheinen. Damit würden vor allem die Xbox-Spieler zunächst in die Röhre schauen, denn sie müssten sich demzufolge noch etwas länger gedulden.Daran, dass die Entwickler des Bloober Team an dem Spiel arbeiten, zweifeln sie dank einer strategischen Kooperationsvereinbarung zwischen dem Entwickler und Publisher Konami ebenfalls nicht. Über diese berichteten auch wir bereits vor einigen Monaten und fassten für euch die aktuellen Silent Hill-Gerüchte und -Leaks noch einmal zusammen