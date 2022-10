Silent Hill 2: Beliebte Fan-Theorie ist laut Masahiro Ito nicht wahr

Silent Hill 2: Theorie um James ist nur Spekulation





So many people have asked me. But it's a headcanon. James doesn't look at the player. pic.twitter.com/w40F7sBsJN



Im Remake fällt die Szene anders aus

Schaut Protagonist James Sunderland zu Beginn von Silent Hill 2 direkt den Spieler an oder nicht? Mit dieser Theorie beschäftigen sich seit Jahren einige Fans des Horror-Meisterwerks.Nun gibt es eine Antwort, die vermutlich nicht allen Anhängern der Theorie gefallen wird: Sie stimmt nicht. Das sagt zumindest Masahiro Ito, der Art- und Monster-Director der ersten drei Silent Hill-Spiele. Auf Twitter widerspricht er, dass James die vierte Wand durchbricht.Die Theorie, dass James direkt zum Spieler sieht, konzentriert sich auf den Anfang des Spiels. In einer Zwischensequenz sieht man wie James Sunderland vor einem Waschbecken steht und in den Spiegel sieht. Im Original sind sein Gesicht und vor allem seine Augen nicht zu sehen, da diese im Dunkeln bleiben.Jahre später haben aber einige Fans damit begonnen, die besagte Szene aufzuhellen. Dabei soll sich zeigen: James schaut nicht sich selbst im Spiegel an, sondern seine Augen schauen in der Reflektion direkt zum Spieler. So zumindest die Theorie, die sich schon seit langem hält.Eine offiizelle Antwort, ob dem tatsächlich so sei, gab es bisher nicht. Anlässlich der Ankündigung des Silent Hill 2 Remakes sah sich nun Masahiro Ito, der an der Entwicklung von Silent Hill 1 bis 3 beteiligt war, zu einer Antwort gezwungen. Auf Twitter schreibt er wortwörtlich: "So viele Leute haben mich danach gefragt. Es ist nur ein Kopfkino. James schaut den Spieler nicht an."In einem weiteren Tweet bringt er seine Frustration über das Thema zum Ausdruck. "Ich habe das so satt", schreibt Ito.Ob mit den Worten Itos wirklich die Diskussion um die Theorie ihr Ende findet, bleibt abzuwarten. Beim Remake wird die Szene vermutlich weniger Aufsehen erregen, denn sie wird allen Anschein nach leicht verändert.Im ersten Trailer zum Silent Hill 2 Remake sieht man ebenfalls James vor einem Waschbecken stehen und auch hier schaut er in den Spiegel. Allerdings ist dieses Mal sein Gesicht deutlich sichtbar und seine Mimik um einiges detaillierter.