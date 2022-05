Dead Space: Remake erscheint am 27. Januar 2023

hab mir die Livestreams immer bei Veröffentlichung angeschaut, aber jetzt ist's auch gutdas schaut alles richtig richtig klasse aus, kann's kaum erwarten - Remaster vom all time favoriteEdit//also was die aus der Grafik rausgeholt haben ist der Hammerals die Maschine anläuft und die Funken zu Boden fallen; die Texturen und Beleuchtung - es freut mich einfach unheimlich mein Lieblingsspiel nach so langer Zeit in diesem neuen Gewand zu sehenund die allgemeine Kommunikation mit der Community ist tadellos und kann nicht genug gelobt werdenman hat schon gefühlt 3 4 5 Stunden Videomaterial bekommen, weiß was einen erwartet und trotzdem hat man kaum Ingame-Material - was aufgrund der 10h Spielzeit auch gut istich würde mir sowas von allen Entwicklern größerer Titel wünschenso ein 30-60min Event alle halbe Jahre verschlingt ja nun keine nennenswerten Ressourcen und würde interessante Einblicke in den Prozess gebenaber es ist eben auch nicht jedes Projekt so ambitioniert wie das hier - die Liebe zum Titel kann man deutlich sehenfalls die Truppe danach freie Spitzen hat, kann sie sich ja in die Lizenzhölle begeben und NFS Underground 1 und 2 Remastered entwickeln