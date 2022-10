Dead Space: Horror-Regisseur John Carpenter würde es gerne verfilmen

Dead Space als Film? Carpenter würde es übernehmen

Dead Space: Remake als Chance

Wenn es um Horrorfilme geht, dann darf natürlich ein Name nie fehlen: John Carpenter, der sich mit Halloween auf ewig im Genre verewigte. Carpenter ist aber nicht nur Regisseur, sondern auch ein leidenschaftlicher Videospieler, der vor allem ein kleines Faible für Sonic hat.Aber um den blauen Igel soll es hier gar nicht gehen. Stattdessen stand Carpenter vor kurzem dem AV Club in einem Interview Rede und Antwort. Dort kam man auch auf Videospiele zu sprechen und welchen Titel er gerne einmal verfilmen würde. Seine Antwort: Dead Space.Das Horrorspiel von EA hat es dem Regisseur offenbar ziemlich angetan. Die Geschichte von Protagonist Isaac Clarke würde er gerne selbst auf die große Leinwand bringen. "Das Einzige, was mir einfällt und ich habe das schon einmal erwähnt, ist Dead Space. Das wäre ein wirklich toller Film. Das könnte ich übernehmen", so Carpenter im Interview.Zudem führt er aus, dass er alle Serienteile von Dead Space mag. Sogar "den letzten, den actiongeladenen, den niemand sonst mochte." Gemeint ist damit Dead Space 3 , welches als Trilogiefinale den Fokus weniger auf Horrorelemente legte und darüber hinaus einen Koop-Modus implementierte.Im weiteren Interview spricht Carpenter noch darüber, dass er es in Videospielen nicht mag, wenn ihn Dinge anspringen und seinen Charakter bedrohen. Auch, dass er als Spieler fürs Sterben bestraft wird, ist eines der Dinge, die er nicht so gerne sieht.Ob EA derweil Interesse an einer Verfilmung von Dead Space hat, ist unklar. Immerhin gibt der Publisher der Marke derzeit eine neue Chance, sich zu beweisen: Im Januar 2023 soll das Remake des ersten Teils erscheinen.Das von Grund auf neu entwickelte Spiel lässt euch ein weiteres Mal in die Haut von Isaac Clarke an Bord der USG Ishimura schlüpfen. Zumindest wenn ihr über einen leistungsstarken PC, eine PlayStation 5 oder die Xbox Series X | S verfügt.Letztes aktuelles Video: EntwicklerVorstellung Protagonist