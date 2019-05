EVE Online: Die Invasion beginnt Ende Mai - 4Players.de

EVE Online: Invasion is coming on May 28th!



Am 28. Mai 2019 wird die Erweiterung EVE Online: Invasion erscheinen. Mit der kostenlosen Erweiterung werden "gefährliche Gegenspieler in den bekannten Raum rund um New Eden" eingeführt, und zwar die Triglavian-Rasse."In EVE ging es schon immer darum, dass Handlungen dauerhafte und bedeutsame Folgen haben. Unser Ziel mit EVE Online: Invasion war es, ein Ereignis zu schaffen, das das Universum verändert, und das unsere Spieler im ihnen bekannten Raum erleben", so Bergur Finnbogason, EVE Onlines Creative Director. "Die Kapselpiloten verteidigen ihr Territorium vor einer furchterregenden, neuen Gruppierung. Wir sind gespannt darauf, unsere Spieler im Kampf um das Sternensystem zu sehen, das ihnen am Herzen liegt - gegen eine immer ernster werdende Bedrohung, wie sie noch keiner begegnet sind!""EVE Online hatte stets zum Ziel, neue Erfahrungen und ein lebendiges Universum wie kein anderes zu bieten", so Hilmar Veigar Pétursson, CCPs Chief Executive Officer. "EVE feiert 16 Jahre Stärke und Innovation, und wir bauen weiterhin auf diese Ambition und Tradition. Indem wir unsere Kapselpiloten herausfordern, das Universum zu verteidigen, das sie mit aufgebaut haben, bleibt ihr Schicksal in ihren eigenen Händen, und das sorgt heute wie in Zukunft dafür, dass EVE nicht an Reiz verliert."Als Fortsetzung der Triglavian-Handlung führt die Erweiterung drei Triglavian-Schiffe ein (Tech-2-Kategorie: Fregatte, Zerstörer und Kreuzer). Auch wird es Erweiterungen des Mutaplasmid-Systems geben, die die Spieler im "Abyssal Deadspace" bergen können, wodurch sich Schiffsmodule modifizieren lassen, um sie stärker und effizienter zu machen (inkl. unumkehrbare Einbußen bei den Attributen). Darüber hinaus soll die Benutzererfahrung der Agentur optimiert werden. Weitere Details findet ihr hier