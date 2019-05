EVE Online: Einstimmung auf die Invasion der triglavianischen Streitkräfte - 4Players.de

"Neue Mutaplasmide: Im Besitz des Triglavia-Kollektivs wurden brandneue Mutaplasmide entdeckt, die Vorrichtungen zur Schadenskontrolle sowie die Angriffsschadensregulierer direkt beeinflussen. Diese gibt es in verfallenen, reifen und instabilen Varianten. Instabile Mutaplasmide für Ancillary-Schildbooster und Ancillary-Panzerungsreparatursysteme werden in der Invasion-Erweiterung ebenfalls wiederentdeckt.

Tech-II-Munitionsänderungen: Mit der Invasion-Erweiterung wird einer der am meisten angefragten Spielerwünsche auf dem Tranquility-Server eingeführt. Tech-II-Munition kann in alle Varianten von Fraktions-, Storyline- und Offizierswaffen geladen werden. So entstehen neue Möglichkeiten, passendere Varianten auszuprobieren, ohne die Verwendung von Tech-II-Munition in den Waffen aufzugeben.

Triglavia-Industrieänderungen: Um den neuen Tech-II-Triglavia-Schiffen gerecht zu werden, ergreifen wir die Gelegenheit und passen die Triglavia-Schiffs- und Modulproduktion mit der Invasion-Erweiterung an. Es gibt brandneue Skills, die für die Entwicklung und Herstellung von Tech-II-Triglavia-Schiffen benötigt werden. Außerdem werden neue Datenkerne und neue Tech-II-Komponenten für die Entwicklung und Produktion dieser Schiffe verfügbar sein.

Die Agency - neues Design: Die Invasion-Erweiterung bringt außerdem eine Überarbeitung der Agency. Inhalte und Aktivitäten in New Eden sollen sowohl neuen als auch erfahrenen Piloten besser angezeigt und zugänglich gemacht werden. Die Agentensuche kehrt zur Agency zurück und es wurden visuelle Optimierungen vorgenommen, um Aktivitäten, das Sammeln von Ressourcen und Erkundungen noch klarer und verständlicher zu machen."

CCP Games möchte mit dem folgenden Cinematic-Trailer auf EVE Online: Invasion einstimmen. In der anstehenden Erweiterung dringen die triglavianischen Streitkräfte in den bekannten Weltraum ein und belagern Sternensysteme. Die Invasion-Erweiterung führt neben Neuerungen beim Mutaplasmid-System auch drei neue Triglavian-Schiffe der Tech-II-Kategorie ein. Die Invasion wird am 28. Mai beginnen."In Invasion gibt es außerdem eine völlig neue Präsenz und Dimension im Gameplay von New Eden. Eindringende Triglavia-Truppen und umherziehende Flotten belagern bestimmte Sonnensysteme in New Eden und lassen den Piloten keine andere Wahl, als um ihre Heimat zu kämpfen. Dabei können zahlreiche wertvolle Belohnungen verdient werden. Die Grenzen zwischen dem bekannten Weltraum und der Raumverwerfung des Abgrunds verschwimmen, denn in den eroberten Systemen treten merkwürdige Umwelteffekte auf. Kapselpiloten müssen mit Gebieten verschiedenster Schwierigkeitsstufen fertig werden, von kleinen und großen Leitungen bis zum World-Ark-Testgelände", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Invasion Cinematic TrailerWeiter Features ( laut Hersteller ):