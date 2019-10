EVE Online: Zweites Kapitel der Invasion-Erweiterung im Anflug - 4Players.de

CCP Games hat das zweite Kapitel der Invasion-Erweiterung für EVE Online angekündigt. Es ist der nächste Teil der Triglavian-Saga, in der sich New Eden im Konflikt mit diesem unnachgiebigen Feind befindet. EVE Online: Invasion Chapter 2 erscheint am Donnerstag, den 26. November, und wird allen Spielern von EVE Online als kostenloser Download zur Verfügung stehen.Das neue Kapitel verspricht teilbare Bookmarks. Diese Option ermöglicht es Piloten, spezifische Orte in New Eden mit Allianz-Mitgliedern und anderen zu teilen - mit Kontrolle über Zugang und Dauer. Neu ist ebenfalls das Triglavian-Schiff Zirnitra (Dreadnought)."Zudem gibt es Verbesserungen der Erfahrung für neue Spieler und daran, wie sie ihre ersten Stunden in EVE Online verbringen - wodurch neue Piloten wesentlich besser auf das Leben in New Eden vorbereitet werden. Um das Ganze abzurunden gibt es Initiativen und Herausforderungen für den harten Kern von EVEs Spielerbasis - mit regelmäßig erscheinenden neuen Inhalten und Anpassungen, die sicherstellen, dass New Eden für Neuankömmlinge und Veteranen gleichermaßen attraktiv bleibt", schreiben die Entwickler weiter."In EVE ging es schon immer darum, dass Handlungen dauerhafte, bedeutsame Folgen haben. Unser Ziel mit EVE Online: Invasion war es, ein Ereignis zu schaffen, das das Universum verändert, und das die Spieler in dem ihnen bekannten Raum erleben", so Bergur Finnbogason, EVE Onlines Creative Director. "Chapter 2 wird dieses Versprechen mehr als erfüllen und bringt wirklich spannende, bedeutsame Features!""EVE Online hatte stets das Ziel, neue Erfahrungen und ein lebendiges Universum wie kein anderes zu bieten", so Hilmar Veigar Pétursson, CCPs Chief Executive Officer. "Während wir die Frequenz der Updates an EVEs Metaspiel erhöhen, erreicht das zweite Kapitel von 'Invasion' erneut dieses Ziel."Im folgenden Video werfen die Entwickler einen Blick zurück auf die EVE Invasion World Tour 2019. Im nächsten Jahr wird CCP die Spieler in Reykjavik, Island, willkommen heißen und sie während des bis heute größten EVE Fanfests am Geburtsort von EVE Online erneut mit Entwicklern zusammenbringen. Das EVE Fanfest 2020 findet von 2. bis 4. April in der Harpa Concert & Conference Hall statt.Letztes aktuelles Video: The Core of EVE