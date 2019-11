EVE Online: Invasion: Zweites Kapitel vergrößert die Triglavian-Bedrohung - 4Players.de

CCP Games hat das zweite (kostenlose) Kapitel von EVE Online: Invasion veröffentlicht, in dem sich die Krise durch die Triglavian-Bedrohung in New Eden verschärft. Vielmehr sollen sich die Kapselpiloten während der Auseinandersetzung zwischen den Imperien und dem Triglavian-Kollektiv für eine Seite entscheiden müssen. Zudem hat das Triglavian-Schiff der Dreadnought-Klasse (Zirnitra) seinen ersten Auftritt im neuen Kapitel."Das Schiff [Zirnitra] wird sich als fordernder Gegenspieler für Kapselpiloten erweisen - ebenso wie als begehrter Preis für alle Piloten, die es fliegen können. Für das Steuern des Dreadnought werden neue Fertigkeiten erforderlich sein, und er verfügt ebenfalls über eine neue Bewaffnung. Des Weiteren bringen das Mimesis Implantat-Set sowie 16 neue Firestorm-SKINs bedeutende Erweiterungen in den Loyalitätspunkte-Laden von EVE Online. Mit dem neuen Kapitel der Invasion-Erweiterung kommen auch neue Funktionen wie teilbare Bookmarks. Durch sie können Kapselpiloten bestimmte Positionen in New Eden mit Allianz-Mitgliedern und anderen teilen - mit Kontrolle über Zugang und Dauer", schreibt der Publisher."EVE Online: Invasion Chapter 2 führt die das Universum erschütternden Ereignisse des ersten Kapitels der Triglavian-Invasion auf natürliche Weise weiter", so Bergur Finnbogason, EVE Onlines Creative Director. "Unser Ziel war stets, die Intensität der Triglavian-Aktivitäten im bekannten Raum zu verstärken, damit ihre Anwesenheit weit und breit spürbar wird. Wir sind sehr gespannt zu sehen, wie die Spieler den sich zusammenbrauenden Konflikt beeinflussen werden, und wie sie die neuen Dinge aufnehmen, die in dem Kapitel eingeführt werden!"Letztes aktuelles Video: Coming in Winter