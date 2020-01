EVE Online: Fanfest kehrt Anfang April nach Reykjavik zurück - mit Hatari und Permaband

Nachdem es im vergangenen Jahr verschiedene Events an mehreren Orten gab, kehrt das Fanfest nach Island zurück: CCP erinnert daran, dass sich Kapselpiloten und andere Interessierte einmal mehr in Reykjavik treffen, um vom 2. bis 4. April mit Gleichgesinnten zu sprechen, Entwicklern zu begegnen, die Zukunft von Eve Online zu bereden - und natürlich ausgelassen zu feiern. So wird u.a. einmal mehr Permaband auftreten sowie der Finalist des letztjährigen Eurovision Song Contest, Hatari. Einen Vorgeschmack darauf gibt das nachfolgende Video.Das Fanfest findet wie gehabt in der Harpa Concert & Conference Hall statt; Tickets sind ab 190 Dollar (etwa 172 Euro) über die offizielle Webseite erhältlich. Auch weiterführende Hinweise für die Reise bzw. einen Aufenthalt auf Island findet man dort und Hotels, die in Kooperation mit CCP einen Preisnachlass anbieten, werden verlinkt.Letztes aktuelles Video: Hatari vs. Permaband