Eve Online: Update beinhaltet Neuerungen beim PVP-Bereich

CCP Games hat ein Update für das Testgelände des Abgrunds im MMO EVE Online veröffentlicht, das Neuerungen für den PVP-Modus mit sich bringt. Kapselpiloten dürfen sich jetzt in bestimmten Schiffsklassen mit bestimmten Schlachtformaten miteinander messen - die Ergebnisse werden in einer Rangliste festgehalten. Darüber hinaus werden neue Testfilamente in New Eden eingeführt."Die Testfilamente bringen Kapselpiloten von jedem Punkt im All direkt zu einem Testgelände des Abgrunds in der Raumverwerfung des Abgrunds, wo sie in Kämpfen gegen andere Spieler antreten. Die Filamente werden über Inhalte im Zusammenhang mit der Raumverwerfung des Abgrunds und der Triglavia-Invasion, aber auch über bevorstehende Events erhältlich sein", so die Pressemitteilung.Weitere Details zum Update gibt es im Blogbeitrag auf der offiziellen Webseite.Letztes aktuelles Video: The Scope - EDENCOM Prepares for Triglavian Invasion