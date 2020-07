EVE Online: Das Zenith-Quartal als Höhepunkt der Geschichte um die Invasion der Triglavianer

CCP Games das Update für das dritte Quartal 2020 in EVE Online veröffentlicht. "2020 Quadrant 3: Zenith" wird als Höhepunkt der Geschichte um die Invasion der Triglavianer beschrieben. Versprochen werden eine Vielzahl neuer Belohnungen und Herausforderungen, neue Live-Events, Anpassungen der Balance, neue Inhalte und grafische Verbesserungen.CCP Games: "Zenith reitet auf einer Welle von Veränderungen, die das Universum von New Eden tiefgreifend erneuert haben. Ihren Anfang nahm sie in Quadrant 1: Fight or Flight, um sich über Quadrant 2: Eclipse bis heute zu erstrecken. Im letzten Teil der Triglavian-Handlung, der sich nun entfaltet, beeinflussen die EVE-Piloten erneut das Ergebnis der letztjährigen Ereignisse – und sollten auf weitreichende Konsequenzen gefasst sein, wenn die Macht des Triglavianer-Imperiums ihren Höhepunkt erreicht. (...) Das Zenith-Quartal beginnt mit einem großen Update der Testgelände des Abgrunds und der Einführung neuer Testfilamente in New Eden. Die ab heute verfügbaren Testfilamente versetzen die Piloten von einem beliebigen Punkt im Raum direkt in ein Testgelände innerhalb des Abgrunds, wo (...) PvP-Gefechte auf sie warten. Verschiedene Gefechtsformate, Schiffsklassen, neue Ranglisten und neue Triglavianische Settings sorgen für einen explosiven Start ins Quartal.""Dieses Jahr steht ganz im Zeichen eines der Grundzüge von EVE Online - dass Handlungen folgen haben", so Bergur Finnbogason, EVE Onlines Creative Director. "Das Jahr in vier Quadranten aufzuteilen, hat uns ermöglicht, unsere Designphilosophie systematisch umzusetzen, die Spieler den Stoff gestalten zu lassen, aus dem New Eden besteht und dabei die Zukunft des EVE-Universums und all seiner Bewohner zu gestalten. Kapselpiloten, Achtung! In Quadrant 3: Zenith wird es wild."Letztes aktuelles Video: Zenith Quadrant 3 Trailer