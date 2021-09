EVE Online: Quadrant 3: Gateway startklar

CCP Games hat heute "Gateway" veröffentlicht, den dritten Quadranten des Jahres 2021 für EVE Online ab 69,95€ bei kaufen ) . Quadrant 3: Gateway verspricht eine überarbeitete Spielerfahrung und ein verbessertes Skilltraining. Des Weiteren wird das Weltraum-MMO am 23. September im Epic Games Store erscheinen.Die Entwickler schreiben: "Die New Player Experience (NPE) bietet eine umfassende und fesselnde Handlung mit allen Infos für jene, die EVE Online zum ersten Mal sehen. Hier lernen sie Charaktere kennen, die ihnen erst einmal das Wesentliche beibringen, also wie man ein Schiff steuert, ein Feuergefecht überlebt, Geld verdient und einiges mehr. Nach Abschluss dieses Trainings haben sie ein solides Basiswissen darüber, wie sie sich zwischen den Sternen behaupten können.""Das Herz von EVE Online sind wie immer seine Spielerinnen und Spieler", so Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online. "Mit Quadrant 3 öffnen wir das Gateway für neue Spieler in EVE Online – mit dem Start der NPE, der neuen Einstiegserfahrung für angehende Kapselpiloten. Ich bin jetzt schon gespannt, wie die neuen Spieler dazu beitragen werden, EVE in den kommenden Jahren zu prägen!""Zudem bringt Quadrant 3: Gateway neue Inhalte und Balance-Updates wie z.B. Änderungen an der Ressourcenverteilung, die den Start größerer Updates signalisieren, was die Ressourcenknappheit in New Eden angeht. Im vierten Quadranten 2021, der im November startet, werden die Änderungen bei der Ressourcenverteilung fortgesetzt. Weitere Informationen zu Quadrant 3: Gateway gibt es in diesem Blogbeitrag . Gateway führt als Teil des überarbeiteten Skillsystems anpassbare Skillpläne in EVE Online ein. Die Skillpläne sind ein neuer Schritt bei der Charakterentwicklung und ermöglichen es, eine Liste von Fertigkeiten zu erstellen und mit anderen zu teilen, ohne sie vorher zu kaufen oder zu injizieren. Das verschlankte System vermittelt den Piloten ein besseres Verständnis dafür, wie Fähigkeiten funktionieren und helfen, Ziele zu erreichen. Weitere Informationen zu den Skillplänen gibt es in diesem Blog ."