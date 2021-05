Portal: Filmprojekt von J.J. Abrams wieder auf Kurs?

Acht Jahre, nachdem erste Pläne zu einer Zusammenarbeit zwischen Valve und Star-Regisseur J.J. Abrams für einen Kinofilm zu Portal bekannt wurden, scheint es jetzt wieder Hoffnungen rund um das Projekt zu geben. Gegenüber IGN bestätigte Abrams, dass man bei Warner derzeit aktiv an einem Drehbuch auf Basis des genialen Rätselspiels arbeitet, das erstmals 2007 für Begeisterung sorgte und 2011 fortgesetzt wurde."Wir haben tatsächlich ein Druhbuch, das derzeit für den Portal-Film bei Warner Bros. geschrieben wird", so der viel beschäftigte Mann, der zuletzt u.a. bei Star Wars: The Rise of Skywalker und Star Trek: Into Darkness Regie geführt hat und auch immer wieder als Produzent in Erscheinung tritt. "Wir sind von dem Ansatz und Pitch begeistert. Es fühlt sich also danach an, als wäre das Ding jetzt endlich in der Spur. Es hat aus verschiedenen Gründen ein enormes Potenzial. Das liegt zum einen daran, weil die Erzählung im Spiel trotz der genialen Präsentation limitiert war. Das wird super spaßig."Letztes aktuelles Video: Free PortalAktion