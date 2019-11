Valve Software: Gerücht: "Half-Life: Alyx" für VR soll morgen angekündigt werden - 4Players.de

Aktualisierung vom 18. November 2019, 14:00 Uhr:



Die Gerüchte zu einem VR-exklusiven Half-life-Ableger verdichten sich: Laut



Vorgestellt werde das Spiel dann am 12. Dezember bei den Game Awards. Der Release soll schließlich im März 2020 erfolgen. Dabei könnte es sich um eines der drei großen "Flagship-Titel" handeln, die Valve für verschiedene PC-VR-Headsets geplant hat. Eine Umsetzung für Monitor, Maus und Keyboard sei unwahrscheinlich, weil das Spiel aus Experimenten entstanden sei, welche direkt auf VR zugeschnitten wurden, so eine Erkenntnis aus dem Interview. Das Gerücht stamme vermutlich aus der gleichen Quelle wie der Leak zu DOTA Underlords, so das Magazin.



Ursprüngliche Meldung vom 8. November 2019, 17:45 Uhr:



"- Ich hatte heute den professionell besten Tag in meiner Karriere. Ich bin so verdammt aufgeregt, ich kann's kaum glauben.



- November.



- Heute ist so ein verdammt guter Tag. Welche Art Half-life-Berichterstattung wollt ihr vor der Ankündigung von HLVR sehen?"







Seine Gerüchte besagten, dass hinter einem von Valves drei versprochenen großen VR-Titeln ein Half-life-Spiel mit rund zwölf bis 16 Stunden Spielzeit steckt, so Mixed.de:"Vicker zufolge spielt “HLVR” zwischen der Handlung des ersten und zweiten Half-Life, zwischen denen 20 Jahre liegen. Es soll sich um einen erzählerisch dichten Einzelspielertitel handeln, in dem man in die Rolle der schlagkräftigen Wissenschaftlerin Alex Vance schlüpft, eine zentrale Figur aus Half-Life 2 (...) Besonders interessant sind die “Grabbity Gloves”: Das könnten von der Gravity Gun inspirierte Handschuhe sein, mit der man Objekte zu sich heranziehen kann. Das Handschuh-Interaktionskonezept würde gut zu den Fingertracking-Controllern der Valve Index passen, ein Alleinstellungsmerkmal der VR-Brille."Gestern sind dem Youtuber "Eric for President" drei weitere mysteriöse Kurznachrichten zum Thema aufgefallen: Demnach hat McVicker in drei Tweets angedeutet, dass die Ankündigung noch im November stattfinden soll: