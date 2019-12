Valve Software: Gerücht: VR-Ableger von Left 4 Dead in Arbeit - 4Players.de

Dataminer Tyler MCVicker hat wieder den SteamVR-Code nach Hinweisen auf unangekündigte Spiele durchsucht, und ist offenbar erneut fündig geworden. Schon mit seinen Gerüchten zu Half-Life: Alyx hatte er Recht - und diesmal ist er auf Zeichenketten gestoßen, die auf ein kommendes VR-Spiel der Shooter-Reihe Left 4 Dead hinweisen.Demnach tauchten kürzlich in einem SteamVR-Update Begriffe auf, die auf einen klassenbasierten Shooter schließen lassen. Und genau solch ein klassenbasierter Shooter sollte eigentlich das auf Eis gelegte Left 4 Dead 3 werden, für das auch ein VR-Modus in Arbeit gewesen sei. McVivkers Theorie ist daher, dass Valve den Titel wieder aus der Schublade geholt hat, um ihn zu einem VR-exklusiven Spiel umzubauen.Mit dieser Strategie könnte der Publisher neue Headset-Besitzer schon relativ früh nach Half-Life: Alyx mit neuer Software versorgen - also schon bevor andere größere Hersteller wieder auf den VR-Zug aufspringen und bevor die Spieler ungeduldig werden. Valve arbeitet bekanntlich tatsächlich seit geraumer Zeit an drei großen "Flagship-VR-Titeln" für verschiedene Headsets - abgesehen von Half-Life: Alyx ist aber noch nicht bekannt, worum es sich handelt.Laut seinem Video fand McVicker eine NPC-Figuren-Liste in einem "VR-spezifischen Teil einer Software, die Valve regelmäßig updatet". Dabei handle es sich nicht um irgendwelche Begriffe, sondern um Strings aus Left 4 Dead 2 . Die Entwickler hätten schließlich auch in der frühen Fassung von Left 4 Dead 3 erst einmal Figuren aus Teil 2 benutzt, weil die neuen noch nicht fertig waren - daher die Verbindung zu diesem Projekt.