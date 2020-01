Valve Software: Gerücht: Left 4 Dead 3 in Arbeit; durchgesickerte Bilder aus Half-Life Alyx aufgetaucht

Dataminer Tyler McVicker ist wieder fündig geworden: Nachdem er mit der Ankündigung von Half-Life: Alyx Recht hatte, veröffentlichte er zuletzt die noch unbestätigten Gerüchte über einen VR-Ableger von Left 4 Dead . In seinem aktuellen Video auf dem Kanal VNN ( via pcgamesn.com ) behauptet er diesmal, dass Valve die Arbeit am einstmals auf Eis gelegten Left 4 Dead 3 wieder aufgenommen haben könnte:Das im Jahr 2011 oder 2012 gestartete Projekt sei 2017 eingestellt worden, doch nach dem unerwarteten Hype um die VR-Rückkehr von Half-Life sei die Chance hoch, dass Valve auch den Horror-Shooter Left 4 Dead 3 bereits wieder aus der Schublade geholt habe. Eine Quelle habe ihm geflüstert, dass es nach dem Wirbel um Half-Life: Alyx ein Meeting bei Valve gegeben hätte, welche die kompletten Zukunftspläne des Unternehmehmens geändert hätte - auch bezüglich der Spielentwicklung.Ebenfalls interessant sind einige frische durchgesickerte Screenshots aus Half-Life: Alyx (ohne Story-Spoiler), die McVicker auch von einer geheimen Quelle beim Entwickler erhalten haben will - und im Video entsprechend deutet: