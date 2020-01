Valve Software: Alle Half-Life-Titel kostenlos auf Steam spielbar - bis zum Start von Half-Life: Alyx

Half-Life

Valve Software hat bereits vorm heutigen AMA zu Half-Life: Alyx zur News ) auf Twitter angekündigt, dass die Half-Life-Serie auf Steam ab sofort kostenlos spielbar ist - und zwar bis zur Veröffentlichung des neuen VR-Shooters. Interessierte könnten einfach die Detailseite eines Half-Life-Spiels aufrufen, es installieren und dann bis zum Erscheinungsdatum von Half-Life: Alyx nach Herzenslust spielen:"Half-Life: Alyx erscheint im März und wir wollen das große Ereignis schon jetzt gebührend feiern. Aus diesem Grund sind alle Spiele der Half-Life-Serie jetzt für alle Steam-Nutzer bis zum Tag der Veröffentlichung KOSTENLOS!Half-Life: Alyx ist ein Prequel zu den Ereignissen von Half-Life 2 und der Episoden. Fans werden jedoch Charaktere und Story-Elemente wiedererkennen. Das Team rund um Half-Life: Alyx möchte Fans und solchen, die es vielleicht noch werden wollen, die Möglichkeit geben, vor dem großen Ereignis die Welt von Half-Life, v. a. Half-Life 2 und die Episoden, kennenzulernen oder ihre Erinnerung an die Spiele aufzufrischen.Sie können einfach die Detailseite eines Half-Life-Spiels aufrufen, es installieren und dann bis zum Erscheinungsdatum von Half-Life: Alyx nach Herzenslust spielen.Wenn Sie Steam bereits installiert haben, klicken Sie einfach auf die folgenden Links und spielen Sie jetzt!Ebenfalls kostenlos spielbar und in diesem Bündel enthalten sind diese Spiele:Der zeitlich zwischen den Ereignissen von Half-Life und Half-Life 2 spielende Shooter Half-Life: Alyx soll laut Steam-Store im März 2020 für die PC-Headsets Valve Index, Oculus Rift (S), HTC Vive und Windows Mixed Reality (WMR) erscheinen. Wer seine Oculus Quest mit einem Oculus-Link-kompatiblen Kabel an den Spiele-PC anschließt, wird den Titel ebenfalls spielen können.