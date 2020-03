Valve Software: Deshalb gibt es (noch) kein Half-Life 3

Kajetan hat geschrieben: ? vor 52 Minuten Xris hat geschrieben: ? Heute 14:02 Bist du dir sicher das die ein oder andere Zeitschrift nicht ebenfalls die super hohen Erwartungen hat? Sehe jetzt keine Zeitschrift an. Bist du dir sicher das die ein oder andere Zeitschrift nicht ebenfalls die super hohen Erwartungen hat? Sehe jetzt keine Zeitschrift an. Valve hat es noch nie gekümmert, was andere wollten. Man hat dort immer das eigene Ding durchgezogen. Oder eben nicht, wenn man sich mal wieder selber im Wege stand. Valve hat es noch nie gekümmert, was andere wollten. Man hat dort immer das eigene Ding durchgezogen. Oder eben nicht, wenn man sich mal wieder selber im Wege stand.

Ehrlich gesagt ist mir diese Haltung von Valve auch als das x. Assassins Creed oder sonstiger xter Teil irgend eines Franchises im Jahresrhythmus.Valve gönnt sich die Freiheiten die sie haben. Warum sich den Willen des gemeinen Gamer-Volkes unterordnen, und ein halbherziges HL3 hinrotzen, nur weil der gemeine Gamer der Meinung ist, Valve MÜSSE das in einem gewissen Zeitrahmen liefern?Valve kann sich den Luxus leisten, ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und zu entscheiden etwas nicht zu releasen, wenn es eben nicht den eigenen Ansprüchen entspricht.Eigentlich ist es doch das was sich JEDER Spieleprogrammierer als Final Goal wünscht: Die finanziellen Freiheiten haben, sich auszutoben und sich nunmal nicht dem Mainstream zu unterwerfen. Selbst den Weg vorzugeben, wann und wie ein Spiel released wird. Nicht einem Großkonzern untergeordnet zu sein, der einen dazu zwingt halbgare Massenware abzuliefern. Ideen und Inspirationen freien Lauf zu lassen und sich alle Zeit zu nehmen, die man benötigt ohne die Aktionäre im Rücken zu haben. Nicht dem Druck der am Ende eh undankbaren Spieler nachgeben zu müssen.Und das was Valve in der Vergangenheit ablieferte, bestätigt doch mehr oder weniger deren Vorgehen. Die bisher veröffentlichten Spiele waren bisher alle Perlen und strotzen nur so vor Innovation und waren regelrechte Gamechanger. Der Großteil dessen fußt auf die kreative Freiheit und Unabhängigkeit.