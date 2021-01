Valve Software: Arbeitet in Partnerschaft mit OpenBCI an Software für Hirn-Interfaces in VR

Gabe Newell hält Hirn-Interfaces (BCIs) bei der Entwicklung von VR-Titeln mittlerweile für eine wichtige Voraussetzung. In einem Interview mit dem neuseeländischen Fernsehsender 1 News via Uploadvr.com ) postulierte der Valve-CEO am Montag:"Wir arbeiten an einem Open-Source-Projekt, mit dem jeder hochauflösende [Hirnsignal]-Lesetechnologien in Headsets haben kann, in einer Menge verschiedener Ausführungsarten. (...) Falls du im Jahr 2022 als Software-Entwickler keines dieser Dinger in deinem Testlabor hast, ist das ein dummer Fehler...Software-Entwickler für interaktive Erfahrung[en] - ihr werdet auf jeden Fall eines dieser modifizierten VR-Kopfbänder nutzen, um das routinemäßig zu machen - ganz einfach, weil zu viele nützliche Daten dabei herauskommen."So ließe sich z.B. der Schwierigkeitsgrad anpassen, sobald die Sensoren Langeweile oder Unterforderung wahrnehmen - oder auch die Abneigung gegenüber einem automatisch generierten Level. Übelkeit könne man ebenfalls effektiv mit Hilfe der Technik vorbeugen. Beim unterstützten Open-Source-Projekt handelt es sich um OpenBCI, über das man sich bereits auf der offiziellen Website näher informieren kann. Youtuber Tyriel Wood stellt auf seinem Kanal übrigens ein aktuell erhältliches Interface-Modell (NextMind) vor:Komplett neu ist die Technik natürlich nicht: Wir hatten z.B. im Jahr 2008 ein Special über damalige Modelle . Den Neural Impulse Actuator (NIA) von OCZ haben wir zehn Jahre später noch einmal aus der Schublade gekramt und unter die Lupe genommen: