Final Fantasy 10: Vermeintlicher Insider behauptet, dass ein großes Remake geplant sei

Final Fantasy 10: Remake zum großen Jubiläum

Was Capcom beivormachte, findet nun offenbar seinen Nachahmer bei Square Enix in Form von Remakes einzelner-Spiele. Aktuellen Gerüchten zufolge arbeitet der japanische Entwickler nämlich derzeit intensiv an einer Neuauflage des PS2-KlassikersNachdem es erst vor wenigen Tagen hieß, dass sich, gibt es nun auch Gerüchte über den Nachfolger. Erneut ist dabei die ursprüngliche Quelle ein Nutzer des ResetEra-Forums, der zuletzt mit einigen vermeintlichen Insider-Infos in Erscheinung getreten ist. Unter anderem berichtete er, dass sich ein, welches voraussichtlich während der Xbox Show am Sonntag Abend angekündigt wird.Ganz in die Karten lässt sich Im A Hero Too im ResetEra-Forum nicht schauen, aber liefert ziemlich eindeutige Aussagen. In einem Beitrag darüber, dass Final Fantasy-Fans derzeit auf ihre Kosten kommen, fragte er erst, ob es Leute gibt, die Final Fantasy 10 mögen, ehe er, vermeintlich unwissend, nachhakte, wann dessen 25-jähriges Jubiläum sei.Schlussendlich schrieb er dann, dass Final Fantasy 10 "das nächste Remake sei." Er würde keine weiteren Fragen dazu beantworten, aber die Veröffentlichung sei für den 25. Geburtstag geplant, sprich für das Jahr 2026. Im ResetEra-Forum würden laut ihm noch einige weitere Nutzer darüber Bescheid wissen, auch wenn er keine Namen nennen wollte. Woher der Nutzer seine Informationen bezieht, ist derweil unklar.Sollten seine Angaben jedoch der Realität entsprechen, dann dürften sich Fans neben demwohl außerdem über Remakes zu Final Fantasy 9 und 10 freuen – und wer weiß, was bei Square Enix noch alles intern brodelt.Wer hingegen lieber auf neue Spiele wartet, der wird noch diesen Monat mitversorgt, zu dem wir