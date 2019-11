Pokémon: Global Link (PGL) wird im Februar 2020 eingestellt - 4Players.de

The Pokémon Company International wird Pokémon Global Link (PGL) am 24. Februar 2020 um 23:59 Uhr UTC einstellen (hierzulande: 25. Februar 2020 um 00:59 Uhr). Die PGL-Website wurde mit Pokémon Schwarz und Weiß eröffnet (2011).In der Ankündigung heißt es: "Nach dem Ende des PGL Service wirst du von keinen Spielfunktionen mehr Gebrauch machen können, die eine Verbindung zum PGL auf deinen Ausgaben von Pokémon Ultrasonne, Pokémon Ultramond, Pokémon Sonne oder Pokémon Mond erfordern. Andere Online-Funktionen, außer dem PGL, wirst du weiterhin nutzen können. Pokémon Schwert und Pokémon Schild werden Services anbieten, die den Funktionen aus Bewerteten Kämpfen und Online-Turnieren des PGLs ähnlich sind und zum Spielen über Nintendo Switch erhältlich sein werden."In der PokéWiki wird die PGL so beschrieben: "Hier gibt es Spielinhalte bezüglich des Pokémon, das in Schlaf versetzt und per Spielsynchro übertragen wurde, sowie herunterladbare Designs für Pokédex und C-Gear und neue Pokémon Musiktheater-Stücke. Außerdem gibt es Ranglisten von Spielern der ganzen Welt und Informationen über die eigene Spielleistung."Letztes aktuelles Video: Pokmon Der Film Du bist dran