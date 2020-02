Pokémon: Aktionen und Events zum "Pokémon Day 2020"

Typ: Elektro + Gift

Größe: ≧ 24,0 m

Gewicht: ???,? kg

Fähigkeit: Punk Rock/Plus/Minus

Angriffs-Attacken vom Typ Elektro, über die Riffex bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Voltschlag. Giga-Voltschlag fügt nicht nur Schaden zu, sondern vergiftet oder paralysiert auch alle Gegner.

The Pokémon Company International hat einige Details und Events zum "Pokémon Day" (27. Februar 2020) angekündigt - z.B. die Abstimmung über das "Pokémon des Jahres" über die Google-Suche, Mewtu in Rüstung in "legendären Raids" in Pokémon GO und ein neues mysteriöses Pokémon in Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Hintergrund: Am 27. Februar 1996 wurden die ersten Videospiele der Pokémon-Reihe, Pokémon Rot und Pokémon Grün, in Japan veröffentlicht.Abstimmung zu den Pokémon des Jahres über Google-Suche (Suche nach Pokémon auf Google "Heute beginnt mithilfe von Google die erste Abstimmung über die Pokémon des Jahres. Über die Google-Suche 'Pokémon-Abstimmung' können Fans an einer Umfrage teilnehmen, in der sie in insgesamt acht Kategorien für ihre Lieblings-Pokémon stimmen können. Die Abstimmung selbst wird in den Suchergebnissen sichtbar sein. Bis Freitag, den 14. Februar, um 14:59 Uhr kann täglich pro Kategorie eine Stimme abgegeben werden. Am Pokémon Day können Fans auf Pokemon.de die Ergebnisse dieser Abstimmung erfahren."Pokémon GO"The Pokémon Company International hat kürzlich bekannt gegeben, dass der Animationsfilm Pokémon: Mewtu schlägt zurück - Evolution am Pokémon Day auf Netflix erscheint. In Erwartung dieser globalen Premiere wird in Pokémon GO ab dem 25. Februar Mewtu in Rüstung in Legendären Raids auftauchen. Zudem werden einige bestimmte Pokémon, die im Film vorkommen, häufiger anzutreffen sein. Besondere Pokémon-Klone wie Bisaflor, Glurak und Turtok werden in Raid-Kämpfen in Pokémon GO erscheinen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass ein Pikachu-Klon in einigen Fotos auftaucht oder Pokémon GO-Spieler wilden Pikachu und Evoli mit Partyhüten begegnen. Bisasam, Glumanda und Schiggy mit Partyhüten aus können außerdem aus 7-km-Eiern schlüpfen. Als zusätzlicher Bonus werden Spieler beim Feiern des Pokémon Day zweimal einen Spezial-Tausch mit ihren Freunden durchführen können."Pokémon Schwert und Pokémon Schild"The Pokémon Company International hat heute die Existenz eines neuen Mysteriösen Pokémon in Pokémon Schwert und Pokémon Schild bestätigt. Um diese Entdeckung auf besondere Weise zu feiern, werden am Pokémon Day Informationen zu diesem Pokémon enthüllt. Außerdem haben Fans der beliebten Videospiele die Gelegenheit, in Dyna-Raids auf besondere Hokumil zu treffen, was zuvor auf Pokemon.de angekündigt wurde. Diese Hokumil werden nach ihrer Entwicklung zu Pokusan in der Lage sein, die Gigadynamaximierung durchzuführen [Um gegen diese besonderen Hokumil antreten zu können, wird eine Internetverbindung benötigt. Wenn die Konsole der Nintendo Switch™-Familie mit dem Internet verbunden ist, werden Spieler automatisch auf die neuesten Pokémon treffen können, die in der Naturzone erscheinen. Spieler erhalten dieselben Ergebnisse, wenn sie im Spiel mit dem X-Knopf das Spielmenü öffnen, anschließend 'Geheimgeschenk' und dann 'Neuigkeiten aus der Naturzone erhalten' auswählen]. Für Fans, die nicht bis zum Pokémon Day auf Neuigkeiten zu Pokémon Schwert und Pokémon Schild warten wollen, hat The Pokémon Company International heute die Entdeckung des neuen Gigadynamax-Pokémon Riffex enthüllt."Gigadynamax-Riffex"Auch die Online-Turniere in Pokémon Schwert und Pokémon Schild auf Nintendo Switch haben mit einigen kleinen Änderungen im Ablauf begonnen. Für den Erhalt von Championship Points (CP) in Online-Turnieren, bei denen dies möglich ist, müssen Spieler nun ihren Nintendo-Account mit ihrem Pokémon-Trainer-Club-Konto verbinden. Account und Konto müssen nicht verbunden werden, damit Spieler sich beim Turnier anmelden und teilnehmen können, doch ohne diese Verbindung ist der Erhalt von CP nicht möglich."