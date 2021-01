Pokémon: 25-jähriges Jubiläum mit Musik, Events und Co.

In diesem Jahr feiert die Pokémon-Reihe ihr 25-jähriges Jubiläum, denn am 27. Februar 1996 erschienen in Japan Pokémon Rot und Grün. In Europa feierte das erste "Taschenmonster-Spiel" erst im Oktober 1999 seine Premiere. Passend zum Jubiläum hat The Pokémon Company International einige "Feierlichkeiten" angekündigt."Auch 2021 setzt Pokémon diese Tradition fort, diesmal im Einklang mit einer weiteren vereinenden Universalkraft - der Musik. Mit Popikone Katy Perry als Headliner und großem Staraufgebot begleitet dieses Programm, das in Partnerschaft mit der Universal Music Group (UMG), dem globalen Marktführer im Bereich Musikentertainment, erschaffen wurde, fanzentrierte Aktivierungen zur Feier von 25 Jahren Pokémon über das gesamte Portfolio des Franchise aus Videospielen, mobilen Apps, Zeichentrick, Produkten und vielem mehr hinweg. Zum Auftakt dieser Feierlichkeiten können sich Fans heute ein Live-Action-Video, das auf einzigartige Weise Momente in der 25-jährigen Geschichte der Marke und eine Reise durch die vielen Regionen der Pokémon-Welt aufleben lässt", schreibt The Pokémon Company International in einer langen, aber wenig aussagekräftigen Pressemitteilung."Natürlich gehört zu jeder guten Party eine großartige Playlist. Zur Feier des 25. Jahrestags hat Pokémon sich mit UMG über Universal Music Group for Brands, UMGs Bereich für Markenstrategie, zusammengetan, um 2021 zur größten Pokémon-Party in der Geschichte zu machen - und alle sind eingeladen. Pokémon arbeitet für das Programm mit dem Titel P25 Music mit einigen der größten Namen in der Musik zusammen, darunter aufsteigende Künstler sowie preisgekrönte globale Superstars. Popikone Katy Perry wurde heute als Haupt-Performer der riesigen, ganzjährigen Musikkampagne enthüllt.""Pokémon ist eine Konstante in meinem Leben gewesen, vom Spielen der ersten Videospiele auf meinem Game Boy über das Tauschen von Pokémon-Sammelkartenspiel-Karten beim Lunch bis hin zu den Abenteuern beim Fangen von Pokémon auf der Straße mit Pokémon GO. Ich habe sogar das Pokémon Café in Japan besucht, als ich auf Tour war! Es ist eine Ehre, ausgewählt zu werden, um ein Franchise zu feiern, das mir in den letzten 25 Jahren so viel Freude bereitet hat, und beobachten zu können, wie es sich entwickelt hat und den Kindern in meinem Leben und auf der ganzen Welt diese Art von elektrischer Freude bringt", sagte Katy Perry."Seit Veröffentlichung der ersten Videospiele im Jahr 1996 hat das Franchise mit der Einführung jedes Spiels der Hauptserie auch eine neue Region der Pokémon-Welt erforscht. The Pokémon Company International lädt Fans im Rahmen eines ganzjährigen Programms 2021 ein, ihre Reisen durch jede dieser Regionen noch einmal zu erleben, angefangen mit der kürzlich entdeckten Galar-Region aus Pokémon Schwert und Pokémon Schild bis hin zur ursprünglichen Kanto-Region aus den allerersten Pokémon-Videospielen, Pokémon Rote Edition und Pokémon Blaue Edition. Ab heute können Fans eine neue Website, die als Zentrale für diese und alle weiteren im Laufe des Jahres angekündigten Fan-Aktivitäten dienen wird, hier besuchen.""Pokémon-Abenteuer sind immer besser zusammen mit Freunden, weswegen The Pokémon Company International sich mit anderen ikonischen Marken zusammengetan hat, um Fans das ganze Jahr lang beim Feiern der Reise mit einzigartigen Aktionen und Produkten zu unterstützen. Zu den Kollaborationen im 25. Jahr der Marke zählen Programme von Build-A-Bear Workshop,Levi's, McDonald's und anderen. Fans können sich im Zusammenhang mit den Jubiläumsfeierlichkeiten auch auf noch mehr besondere Produkte von Lizenzträgern wie Jazwares, Mattel, Funko, Power A und The Wand Company freuen. Zusätzliche Partner und ihre Rollen bei den Feierlichkeiten werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben. (...) Das Pokémon-Sammelkartenspiel ist ein Eckstein der Marke und Fans können sich etwas später im Jahr auf besondere Pokémon-Sammelkartenspiel-Kollektionen zum 25. Jahrestag freuen. In der Zwischenzeit können Fans schon bald überdimensionale Karten mit Pikachu und beliebten ersten Partner-Pokémon aus den verschiedenen Regionen sammeln, die im Mittelpunkt der Franchise-übergreifenden Retrospektive stehen."Abschließend heißt es, dass noch weitere "große Ankündigungen" folgen werden - unter Umständen auch von Pokémon-Videospielen. Unbestätigte Gerüchte ranken sich jedenfalls um Remakes von Pokémon Diamant- und Perl-Edition, die im November 2021 für Switch erscheinen sollen."Die heute enthüllten Details sind nur ein Teil dessen, das die Welt 2021 von Pokémon erwarten kann. Auch in Pokémon-Zeichentrickfolgen, Pokémon-Videospielen sowie mobilen Spielen wie Pokémon GO und Pokémon Masters EX werden 25 Jahre Pokémon gefeiert, und weitere große Ankündigungen stehen bevor, sodass Fans ein Jahr voll neuer Reisen vor sich haben."