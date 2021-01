Pokémon: Gerüchte um Remake von Diamant und Perl Edition verdichten sich

Los siguientes subdominios fueron registrados por Pokémon el 12 de enero:



➡️ https://t.co/HFI3hfvz8K

➡️ https://t.co/MmgR2tmBNq



Esta es la única información disponible. No tiene por qué significar nada en concreto ni creemos correcto llegar a conclusiones precipitadas. pic.twitter.com/MsNDD0iIZS



— PokéXperto (@pokexperto) January 14, 2021





"It's not a Let's GO game", en męme temps s'ils font un remake pour la premičre fois, ils vont pas le faire ŕ la sauce Let's GO, ça n'aurait pas de sens <.<



— Kelios (@KeliosFR) January 14, 2021

Die Gerüchte um Remakes von Pokémon Diamant-Edition und Pokémon Perl-Edition verdichten sich langsam aber sicher, nachdem schon in der Vergangenheit mehrfach über entsprechende (unbestätigte) Pläne berichtet wurde. Ein Grund für die aktuellen Spekulationen ist die Erstellung der Subdomains "http://diamondpearl.pokemon.com" und "http://legends.pokemon.com", wobei unklar ist, was "Pokémon Legends" ist.Auch die spanische Website Centro Pokémon schreibt in einem Bericht, der vor dem Subdomain-Fund veröffentlicht wurde, dass die Remakes in diesem Jahr für Switch veröffentlicht werden sollen. Ein weiterer "Insider" twittert , dass es kein Remake nach dem "Let's-Go-Muster" werden soll. GamesRadar schätzt in dem Zusammenhang, dass die Ankündigung wohl Ende Februar erfolgen könnte, zusammen mit einer Ausgabe von Nintendo Direct. Auch diese Direct-Ausgabe wurde bisher nicht offiziell bestätigt.Die Pokémon Diamant-Edition und die Pokémon Perl-Edition erschienen 2006 in Japan und 2007 in Europa für Nintendo DS. Später folgte noch die Platin-Edition. Mit dem Spiel wurde die vierte Pokémon-Generation eingeführt (Sinnoh-Region). Die Starter-Pokémon waren Chelast, Panflam und Plinfa. Die Remakes würden dann passend zum 25-jährigen Pokémon-Jubiläum erscheinen.