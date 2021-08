Pokémon: Pokémon Presents am 18. August mit Strahlender Diamant, Leuchtende Perle und Legenden: Arceus

‼️

Attention, Trainers!



Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 18, 2021, at 6:00 a.m. PDT for a Pokémon Presents video presentation featuring Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shining Pearl, and Pokémon Legends: Arceus!



Am 18. August um 15:00 Uhr wird die nächste Ausgabe von "Pokémon Presents" ausgestrahlt ( YouTube ). In der Video-Präsentation sollen Pokémon Strahlender Diamant & Pokémon Leuchtende Perle sowie Pokémon-Legenden: Arceus zu sehen sein.Die Remakes von Pokémon Diamant und Pokémon Perl (2006, Nintendo DS) werden am 19. November 2021 für jeweils 59,99 Euro veröffentlicht. Auch ein Doppelpack aus Strahlender Diamant & Leuchtende Perle soll angeboten werden. Pokémon-Legenden: Arceus, das als Prequel zu Pokémon: Diamant & Perl fungiert, soll am 28. Januar 2022 erscheinen.