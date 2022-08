Pokémon: Mini zeigt Aceman-Studie auf der Gamescom: Das Pokémon-Auto

Das OLED-Display als Star

Modern und ein bisschen futuristisch: Der Aceman peppt den Countryman optisch auf.

Jetzt kommt Pikachu!

Redakteur Boris beim Probesitzen. Thomas Sycha, Leiter MINI Exterieur Design, erklärt ihm die Vorzüge der Projektions-Technik.

Mini zeigt auf der Gamescom den Mini Concept Aceman mit Pokémon-Modus. Die vollelektrische Studie wartet in Halle 5.2 am Stand B 10/D19 und wirbt mit spielerischer Begeisterung für eine diverse Gesellschaft.Als neuer Hauptsponsor der Gamescom 2022 in Köln präsentiert Mini ein neues, komplett elektrifiziertes Fahrzeug als zukunftsweisende Studie. Bei dem auf den Namen "Project Aceman" getauften Mini Countryman nimmt Pikachu auf dem Beifahrersitz Platz. 4Players konnte sich das Fahrzeug vorab ansehen und erste Eindrücke gewinnen – und hat den ein oder anderen Tipp für die Entwickler...Von außen mutet die Studie auf Basis des Mini Countryman etwas verspielter an als die Vorlage: Bunte Stilelemente, wie etwa die extravaganten, blau lackierten Alufelgen und eine in die Lackierung eingearbeitete, reaktive Display-Fläche machen sofort klar, dass Mini mit diesem Fahrzeug eine etwas andere Zielgruppe anvisiert. Auf jeden Fall erkennt die Front-Kamera sofort, wenn sich eine Person vor dem Fahrzeug befindet und begrüßt den potenziellen Insassen mit Leuchtsignalen und einem Display-Overlay, das dem Betrachter auf Schritt und Tritt um das Auto folgt. Das moderne, spielerisch wirkende Design führt sich natürlich auch im Innenraum fort, in dem vorwiegend nachhaltige Materialen zum Einsatz kommen. Das Armaturenbrett dient im Project Aceman auf Wunsch als Leinwand für verschiedene Darstellungen.Ein geschickt versteckter Projektor im vorderen Dachbereich schickt dann sich brechende Wellen oder anderen Zeitvertreib auf den Platz vor dem Beifahrersitz. Im Tandem mit dem riesigen, runden OLED-Display in der Mittelkonsole ist das Gadget zu weiteren Spielereien fähig. Thomas Sycha, Leiter Mini Exterieur Design, zeigt, wie er Buchstaben vom Display per Touch-Eingabe auf die nebenliegende Armatur zieht, um das Wort Aceman zu bilden, dass dann vor den erstaunten Augen des Redakteurs auf dem Platz über dem Handschuhfach sanft vor sich hin wippt. Doch ein weiteres Detail sorgt dafür, dass sich die Hände fester um das grüne Moosgummi-Lenkrad krallen: Nun wird der Pokémon-Modus vorgeführt!Ein paar Touch-Eingaben später - die Dunkelheit des späten Abends spielt dem Auftritt in die Hände – durchzucken Blitze und der Sound von britzelnden, elektrischen Ladungen den Innenraum. Keine Frage, wer hier nur wenige Sekunden später seinen Auftritt feiert: Das grellgelbe Blitzgewitter erreicht seinen Höhepunkt in der animierten Darstellung von Pikachu auf dem OLED-Display. Auch per Projektoren auf der Unterseite des Fahrzeugs wird das gelbe Elektro-Pokémon auf den Asphalt gezaubert und begeistert für ein paar Sekunden die umstehende Menge.Nett, aber da geht noch mehr, oder? Denn wenn die Studie, die voraussichtlich im Herbst 2024 Marktreife erlangen soll, wirklich einmal in der gezeigten Form erhältlich ist, dann wünschen sich Pokémon-Fans sicher noch ein Feature, dass eine echte Integration von Spielinhalten erlaubt. Im Gespräch mit der Kommunikations-Abteilung von Mini kamen dann auch gleich ein paar Ideen auf, die sich über eine Umsetzung freuen würden. Eine Docking-Station für die Switch im Kofferraum, um Spiele auf dem OLED-Display spielen zu können? Oder die Möglichkeit, im Stand per Anbindung an die mobile App Pokémon GO!, nach seltenen Pokémon Ausschau zu halten? Auf die größte Begeisterung traf der Vorschlag, exklusive Entwicklungsstufen für Pokémon einzuführen, die nur verfügbar sind, wenn das Wesen per Anbindung mit dem Aceman gefangen wurden. Bis die ein oder andere Idee wirklich eine Umsetzung bekommt, haben die Entwickler glücklicherweise noch eine Menge Zeit...Welche Art der Spiele-Integration im Rahmen von Pokémon könnten ihr, liebe 4Players-Leser, euch für den Mini Concept Aceman vorstellen?