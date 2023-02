Pokémon: Neue Anime-Serie bekommt ersten Sendetermin

Neue Pokmon-Serie startet am 14. April: Liko und Roy sind bereit, eine neue ra einzuluten





Serebii Update: The next series of the Pokmon anime will begin airing on April 14th 2023 in Japan https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/vXYBuO2G1x



— Serebii.net (@SerebiiNet) February 10, 2023

Ein vllig unverbrauchtes Kapitel desist bereit, ein neues Zeitalter einzuluten: Am 14. April soll diemit ihren frischen Protagonisten in Japan anlaufen.Mit ihrem Start bernehmen die beiden noch jungen Trainer Liko und Roy das Ruder und schicken Ash und seinen treuen Begleiter Pikachu nach ber 25 Jahren in Rente. Auch das Setting des Anime verndert sich, tritt man nach dem Release von Pokmon Karmesin & Purpur im vergangenen Jahr nun auch in der Serie in der Paldea-Region ein.Nachdem sich Meistertrainer Ash Ketchum nach ber 20 Jahren seinen seit jeher grten Traum, der Allerbeste zu sein, erfllen konnte, ist es Zeit, Abschied von ihm zu nehmen. Auf dem Hhepunkt seiner Karriere angelangt, wird er nun von zwei ambitionierten Nachwuchs-Trainern im Rahmen einer neuen Staffel der Pokmon-Serie abgelst, wie Serebii.net berichtet:Viel ist bislang nicht zu Liko und Roy bekannt, allerdings hat der offizielle japanische Pokmon-Twitter-Account einen kurzen Clip der weiblichen Protagonistin geteilt. In jenem sieht man Liko mit einem speziellen Anhnger, zu dem wir bislang ebenso wenig wissen.Zusammen mit Roy, der mit seiner kurzen Hose, einer coolen Cap und der lssigen Jacke etwas an seinen legendren Vorgnger erinnern mag, ist Liko bereit, die Paldea-Region und ihre unerforschten Taschenmonster zu erkunden. Fr den westlichen Teil der Welt steht bislang kein Ausstrahlungsdatum der neuen Staffel der Pokmon-Serie im Raum. Wer sich nicht lnger gedulden kann, hat seit einigen Monaten die Mglichkeit, selbst einen Abstecher in die neunte Generation zu wagen.aber zunchst, ob sich das berhaupt lohnt.Letztes aktuelles Video: Pokmon Der Film Du bist dran