Pokémon: Frisch angekündigte Präsentation könnte neue Spiele zeigen

The next #PokemonPresents is on the way, Trainers! 🤩



Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PST on February 27 for about 20 minutes of exciting Pokémon news in celebration of #PokemonDay 2023! 🎉



đź“ş https://t.co/Xo6KYjvSdj pic.twitter.com/FFrmk8a5z8



— Pokémon (@Pokemon) February 21, 2023

Der alljährlichesteht bevor und das bedeutet jede Menge Neuigkeiten und Feierlichkeiten aus der Welt der mittlerweile mehr als 1.000 Taschenmonster.Um auch 2023 die Korken knallen zu lassen, dürfen sich Pokémon-Fans natürlich auf eine entsprechendefreuen.deutscher Zeit soll die zwanzigminütige Party starten, bei der die Pokémon Company das Mauzi aus dem Sack lässt und hoffentlich spannende Ankündigungen teilt.Was genau bei der Präsentation gezeigt wird, wollten die Verantwortlichen in der Ankündigung auf Twitter aber noch nicht verraten. In einem 15-sekündigen Video ist lediglich ein Fernseher im Pikachu-Design zu sehen, über den ein paar Pokémon der 1. Generation flimmern. Anschließend folgt nostalgische Musik aus Kanto zusammen mit Jubelrufen und passenden Ballons.Daraus schließen lässt sich noch nichts: Das Video soll wohl einfach die nostalgischen Feierlichkeiten abbilden undandeuten. Betrachtet man die Veröffentlichungen der letzten Jahre, lassen sich aber natürlich ein paar Spekulationen anstellen, mit welchen Spielen euch die Pokémon Company bespaßen will.Neben den Dauerbrennernund Pokémon Café erscheinen wohl DLC-Ankündigungen zuam wahrscheinlichsten. Die 9. Generation erschien schließlich erst vergangenen November und wird weiterhin mit Updates und Tera-Raids unterstützt. Außerdem bekamen auch die Vorgängerzwei Erweiterungen verpasst.Worauf Fans wirklich hoffen dürften, ist. Für die 10. Generation ist es natürlich noch zu früh, aber ein weiteres Spin-Off wieoder die unvermeitliche Neuauflage vonkönnte sich am Horizont abzeichnen. Welche neuen Abenteuer rund um die Taschenmonster ihr wirklich zu sehen bekommt, könnt ihr am 27. Februar auf dem offiziellen Pokémon YouTube-Kanal selbst herausfinden.