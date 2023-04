Pokémon: Neue Anime-Serie enthüllt nie zuvor gesehenes Pokémon

Pokémon: Was steckt hinter der Baby-Variante von Terapagos?





Is this simply a young Terapagos, a new form, or an outright pre-evolution??? #anipoke pic.twitter.com/3i3IARQJGo



— Bulbagarden - The original Pokémon community (@Bulbagarden) April 14, 2023

Spieletechnisch herrscht imgerade eine kleine Verschnaufpause, bevor es mit den DLCs fürim Herbst und Winter weitergeht.Trotzdem spielt die kostenpflichtige Erweiterung schon lange vor ihrem Release eine wichtige Rolle: In der neuen Anime-Serie Pokémon Horizonte ist nun nämlich einaufgetaucht, das mit den erwähnten DLCs zusammenhängt. Zusammen mit den neuen Protagonisten hat die erste Folge damit einige Überraschungen parat.Liko und Rory, beide mit ihren treuen Begleitern Felori und Krokel, sind das Gesicht von Pokémon Horizonte und lösenab, die vor Kurzem nach 20 Jahren in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen sind. In ihrem Debüt trafen die beiden auf eine, die dem legendären DLC-Taschenmonster Terapagos verdächtig ähnlich sieht.Obwohl das neue Pokémon in der ersten Folge der frisch angelaufenen Serie als Retter in der Not bereits einen großen Auftritt hatte, liegt die Identität der Schildkröte noch im Dunkeln. Fans spekulieren, ob es sich um einezu Terapagos handelt oder lediglich um eine, ähnlich wie etwa bei Shaymin, das sowohl in der Land- als auch in der Zenitform auftritt.selbst wurde erst Ende Februar zusammen mit dempräsentiert und scheint das Aushängeschild des zweiten Teils der Erweiterung „Die indigoblaue Scheibe“ im Winter zu sein. Dann dürften die Spieler auch die frisch enthüllte Mini-Schildkröte kennenlernen, obwohl Pokémon Horizonte das Geheimnis seiner Herkunft vorher lüften könnte.Terapagos ist übrigens nicht das einzige neue Pokémon, das mit dem DLC seinen Weg zu Pokémon Karmesin & Purpur findet: Auchwerden mit der Erweiterung an Bord geholt. Außerdem bekommt ihr dann die Gelegenheit, viele alte Taschenmonster in Paldea zu fangen, was allerdings definitiv zumgehört.