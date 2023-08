Pokémon: Brandneue Pokémon Presents mit mehr als 30 Minuten Laufzeit angekündigt

Pokémon: Was erwartet uns in der Live-Präsentation?





Es ist Zeit für die nächste Präsentation von #PokemonPresents! 🤩



Schaut am 8. August um 15:00 Uhr (MESZ) auf unserem offiziellen YouTube-Kanal vorbei für 35 Minuten voller aufregender Pokémon-Neuigkeiten! 🎉



đź“ş https://t.co/snt2N8P7lx pic.twitter.com/ivHG5REq78



— Pokémon Deutschland (@PokemonDEU) August 4, 2023

Auch wenn der kürzliche Release vonetwas anderes suggerieren könnte: Dieschläft nicht, sondern werkelt fleißig an neuen Spielen und Updates zu bestehenden.Nun will man Fans verraten, wie genau es für das weltweit erfolgreichste Popkultur-Franchise aller Zeiten weitergeht. In einer frisch angekündigten, wie man die Live-Präsentationen rund um die mittlerweile mehr als 1.000 Kreaturen getauft hat, erwarten euch schon nächste WocheWie man kurz und knapp auf Twitter verrät, findet die Pokémon-Live-Präsentation nämlich am kommenden Dienstag,statt. Wer mit den vergangenen November erschienen Spielen Pokémon Karmesin & Purpur längst fertig ist, und seitdem geduldig auf dem Trockenen sitzt, muss also nicht mehr lange warten, bis es endlich neue Infos gibt.Was genau man in dem Live-Stream zeigen wird, verriet man derweil noch nicht. Klassischerweise dürftenan die vielen Spin-Offs gehen, die das Pokémon-Franchise in den letzten Jahren hervorgebracht hat:, Pokémon Café Remix,und nun auch das jüngst erschienene Pokémon Sleep, bei dem ihr euren Pokédex wortwörtlich im Schlaf ausfüllt.Ebenfalls sehr wahrscheinlich:, die aktuell für Herbst und Winter datiert sind, aber noch keinen genauen Termin haben. Vielleicht bekommen wir ja auch noch ein paar Ausschnitte zu sehen, was uns in der zweiteiligen Erweiterung namens „Der Schatz von Zone Null“, bestehend ausund, über die bereits vorhandenen Informationen heraus erwartet? Gewissheit gibt es dann nächste Woche bei der Live-Präsentation auf dem offiziellen YouTube-Kanal